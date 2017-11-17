Библейские сюжеты и легенда об Икаре — Gucci выпустили иллюстрированный (очень красивый) кампейн
Gucci представили каталог рождественских подарков — лоферов, рюкзаков и ярких сумок Marmont, а с ним — коллекцию красивейших иллюстраций, которые хочется дарить как открытки, ставить на воллпейпер и вешать на шкаф. Их сделал испанский художник Игнасио Монреаль, который до этого нарисовал трехметровый флакон Gucci Bloom на домах в Милане и Нью-Йорке и выпустил в коллаборации с Алессандро Микеле серию разноцветных футболок.
Мудбордом иллюстраций стали библейские сюжеты, полотна эпохи Возрождения и легенда о падении Икара. На одном из коллажей древнегреческий бог летит вниз головой — естественно, в брендированном костюме и с сумкой Gucci. «Историю Икара можно читать как мантру, он очень романтичен и символизирует собой все молодое и прекрасное», — прокомментировал кампейн художник. На остальных рисунках можно увидеть хиты марки из осенне-зимних коллекций — бриллиантовые балаклавы, клатчи с подковой, меховые бабуши и очки со стразами.
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