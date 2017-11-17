Библейские сюжеты и легенда об Икаре — Gucci выпустили иллюстрированный (очень красивый) кампейн

Мудбордом иллюстраций стали библейские сюжеты, полотна эпохи Возрождения и легенда о падении Икара. На одном из коллажей древнегреческий бог летит вниз головой — естественно, в брендированном костюме и с сумкой Gucci. «Историю Икара можно читать как мантру, он очень романтичен и символизирует собой все молодое и прекрасное», — прокомментировал кампейн художник. На остальных рисунках можно увидеть хиты марки из осенне-зимних коллекций — бриллиантовые балаклавы, клатчи с подковой, меховые бабуши и очки со стразами.