Знакомьтесь, Petements — самая милая пародия на бренд Демны Гвасалия

Бренды Демны Гвасалия не только самые покупаемые в мире, но и, однозначно, самые пародируемые. После Boolenciaga, Balencyoga и Vetememes в инстаграме появился аккаунт Petements, который представляет, как выглядели бы животные в одежде французской марки. До микро-размеров уже уменьшились фирменные дождевики, худи, шапки и футболки из коллаборации Vetements и DHL — создатели секретного проекта Total Fucking Dogness обещают, что вещи для кошек и собак будут продаваться уже в ближайшее время.