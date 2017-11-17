Знакомьтесь, Petements — самая милая пародия на бренд Демны Гвасалия
Бренды Демны Гвасалия не только самые покупаемые в мире, но и, однозначно, самые пародируемые. После Boolenciaga, Balencyoga и Vetememes в инстаграме появился аккаунт Petements, который представляет, как выглядели бы животные в одежде французской марки. До микро-размеров уже уменьшились фирменные дождевики, худи, шапки и футболки из коллаборации Vetements и DHL — создатели секретного проекта Total Fucking Dogness обещают, что вещи для кошек и собак будут продаваться уже в ближайшее время.
Автором нового мем-бренда называют Дэвила Трана, который признавался в сумасшедшей любви ко «всему, что делает Демна Гвасалия» и выпускал одежду по мотивам его главных хитов. Однако некоторые интернет-пользователи утверждают, что за «животной» коллекцией стоит блогер @hey_reilly, которая сделала мемы с Petements еще в августе этого года.
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