Vagabond выпустил рюкзак-панцирь для коррекции осанки

Vagabond выпустил «черепаший» рюкзак с твердым основанием, которое действует не хуже корректора осанки. Он не промокает, не царапается и не открывается без ведома хозяина, а также позволяет хранить каждую вещь в отдельно отведенном месте. Внутри есть карманы для ноутбука, паспорта, бутылки и кредитных карт (с RFID-защитой), а также магнитный локер, цепляющий ключи. Сам копус выполнен из пластика, который легко кастомизировать нашивками, наклейками и надписями маркером. 

Рюкзак Vagabond Superhero, за который бренд получил дизайн-премию A’Design Award, стоит 9900 рублей и уже продается в оффлайн и онлайн-магазинах. 

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