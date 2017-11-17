Vagabond выпустил рюкзак-панцирь для коррекции осанки

Vagabond выпустил «черепаший» рюкзак с твердым основанием, которое действует не хуже корректора осанки. Он не промокает, не царапается и не открывается без ведома хозяина, а также позволяет хранить каждую вещь в отдельно отведенном месте. Внутри есть карманы для ноутбука, паспорта, бутылки и кредитных карт (с RFID-защитой), а также магнитный локер, цепляющий ключи. Сам копус выполнен из пластика, который легко кастомизировать нашивками, наклейками и надписями маркером.