Ничто не символизирует русскую женщину так, как меховое манто. Раньше оно было ключевым фрагментом сказок Пушкина и полотен Сурикова (вспомнить хотя бы «Боярыню Морозову»), а сегодня украшает модниц семь месяцев в году. Потратив на шубу полугодовую зарплату (свою или мужа — неважно), девушка игнорирует другие предметы верхней одежды и носит покупку практически каждый день — мало того, что она износостойкая, статусная и красивая, так еще и греет не хуже радиатора или камина. Главное в таком случае подобрать универсальный цвет и фасон, который будет сочетаться с любыми платьями, джинсами и аксессуарами. Например, коричневое пальто от Massimo Dutti, оверсайз-телогрейку от Dries Van Noten или шубу со съемными орденами из русско-советской коллекции Stella Jean.