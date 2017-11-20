25 шуб из натурального и искусственного меха для долгих прогулок по Петербургу
Шуба — самое оптимальное решение формулы «тепло плюс красиво». И, как оказалось, не самое дорогое. Мы нашли в универмагах, бутиках и шоу-румах российских дизайнеров модели от 4999 рублей.
Ничто не символизирует русскую женщину так, как меховое манто. Раньше оно было ключевым фрагментом сказок Пушкина и полотен Сурикова (вспомнить хотя бы «Боярыню Морозову»), а сегодня украшает модниц семь месяцев в году. Потратив на шубу полугодовую зарплату (свою или мужа — неважно), девушка игнорирует другие предметы верхней одежды и носит покупку практически каждый день — мало того, что она износостойкая, статусная и красивая, так еще и греет не хуже радиатора или камина. Главное в таком случае подобрать универсальный цвет и фасон, который будет сочетаться с любыми платьями, джинсами и аксессуарами. Например, коричневое пальто от Massimo Dutti, оверсайз-телогрейку от Dries Van Noten или шубу со съемными орденами из русско-советской коллекции Stella Jean.
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Dries Van Noten, 113 115 рублей (DayNight)
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Fendi, цена по запросу (Fendi)
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osome2some, 28 200 рублей (osome2some)
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Dries van Noten, 88 150 рублей (ДЛТ)
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Doublet, 67 193 рублей (DayNight)
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Massimo Dutti, 109 990 рублей (Massimo Dutti)
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Patrizia Pepe, 178 800 рублей (Patrizia Pepe)
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Simonetta Ravizza, 240 300 рублей (Babochka)
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Uterqque, 65 990 рублей (Uterqque)
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Simonetta Ravizza, цена по запросу (Babochka Gallery)
В последние годы выяснилось, что шуба необязательно должна стоить как автомобиль или квартира в «Девяткино». Подиумные бренды предлагают ультрамодные и демократичные модели с тремя-четырьмя нулями: Alice + Olivia — «сердечное» пальто розового оттенка, Gerard Darel — леопардовое как у юных Кейт Мосс и Мадонны, а Uterqque — пушистый полушубок, который легко миксуется с авангардными украшениями марки. Но самый доступный вариант мы нашли у японцев из UNIQLO, которые с заботой думают о русских морозах и экономике и выпускают варианты не дороже 10 000 рублей.
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Tom Ford, 308 500 рублей (ДЛТ)
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ANSE, 12 000 рублей (ANSE)
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Sacai, 152 292 рублей (DayNight Lite)
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Stella Jean, 99 350 рублей (ДЛТ)
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Olga Chernoschekova, 50 000 рублей (Olga Chernoschekova)
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MCQ Alexander McQueen, 46 400 рублей (Au Pont Rouge)
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Simonetta Ravizza, 191 000 рублей (ДЛТ)
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MSGM, 184 920 рублей (Au Pont Rouge)
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Missoni, 2 095 000 рублей (ДЛТ)
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Whistles, 23 040 рублей (Au Pont Rouge)
После массовых эко-движений и как следствие отказа Gucci от использования натурального меха, бренды стали перестраиваться на friendly-производство и делать шубы из искусственных материалов. По внешнему виду они ни в чем не уступают «живым», зато позволят сэкономить огромную сумму денег. В Петербурге такие модели отшивают победитель нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2017» Ольга Чернощекова, Анна Андриенко и Наталья Бузакова из osome2some и Мария Кошкина из бренда ANSE. Ярко-желтую, принтованную и «чебурашью» шубы можно носить до -35 градусов, не боясь долгих прогулок по замерзшей Фонтанке и сугробам в Летнем саду.
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