Что покупать в новой коллекции верхней одежды Tommy Hilfiger?
Томми Хилфигер следит не только за американской погодой, но и за российской — иначе как объяснить то, что он выпускает новую одежду с каждой резкой сменой температуры? К началу зимы марка подготовила теплые вещи для каждого клиентского сегмента: женщин и мужчин, миллениалов и «олдушек», спортсменов и консерваторов — каждому предлагается по несколько видов фасонов и цветов.
Двубортные пальто, парки цвета марсала, бомберы-пуховики и дутые куртки сделаны из шерсти, парусины и нетканного полиэстера и согреют в грядущие декабрьские морозы. Все они уже есть в онлайн и оффлайн-магазинах Tommy Hilfiger в России и стоят от 18 990 до 36 990 рублей.
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