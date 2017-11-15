Что покупать в новой коллекции верхней одежды Tommy Hilfiger?

Томми Хилфигер следит не только за американской погодой, но и за российской — иначе как объяснить то, что он выпускает новую одежду с каждой резкой сменой температуры? К началу зимы марка подготовила теплые вещи для каждого клиентского сегмента: женщин и мужчин, миллениалов и «олдушек», спортсменов и консерваторов — каждому предлагается по несколько видов фасонов и цветов. 

  • Фирменное пуховое пальто, 25 990 рублей

  • Бомбер-пуховик с капюшоном, 36 990 рублей

  • Классическое пальто из шерсти, 32 990 рублей

  • Бомбер-пуховик с капюшоном, 20 990 рублей

  • Парка из нетканого полиэстера, 22 990 рублей

Двубортные пальто, парки цвета марсала, бомберы-пуховики и дутые куртки сделаны из шерсти, парусины и нетканного полиэстера и согреют в грядущие декабрьские морозы. Все они уже есть в онлайн и оффлайн-магазинах Tommy Hilfiger в России и стоят от 18 990 до 36 990 рублей. 

  • Бомбер из прочного полиэстера, 20 990 рублей

  • Облегающее пальто, 31 990 рублей

  • Парка из парусины с подкладкой, 20 990 рублей

  • Пуховая куртка из полиэстера, 18 990 рублей

  • Парка с капюшоном из хлопка, 20 990 рублей

  • Пуховое пальто из полиэстера, 24 990 рублей

  • Шерстяное пальто, 29 990 рублей

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