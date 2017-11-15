Что покупать в новой коллекции верхней одежды Tommy Hilfiger?

Томми Хилфигер следит не только за американской погодой, но и за российской — иначе как объяснить то, что он выпускает новую одежду с каждой резкой сменой температуры? К началу зимы марка подготовила теплые вещи для каждого клиентского сегмента: женщин и мужчин, миллениалов и «олдушек», спортсменов и консерваторов — каждому предлагается по несколько видов фасонов и цветов.