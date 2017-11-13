Louis Vuitton выпустили унитаз за 100 000 долларов

У «Фонтана» Марселя Дюшана появился модный и дорогой конкурент: художница Иллма Гор сделала унитаз из 24 сумок Louis Vuitton общей стоимостью 15 тысяч долларов. Винтажные аксессуары она нашла на сайте фирмы перепродажи Tradasy, в чьем шоу-руме теперь и выставлен туалет. Под его кожаной обтяжкой и золотым напылением скрывается функционирующий механизм, поэтому трон при желании можно опробовать. Поставить такой в свою ванную комнату будет стоить порядка 100 000 долларов — сортир от Louis Vuitton выпущен в единственном экземпляре, став самым дорогостоящим в истории моды и сантехники. 

 

I wondered what 15k of authentic @louisvuitton bags looked like as a fully functional toilet, so I made this.

Публикация от Illma Gore (@illmagore)

 

Напомним, Иллма Гор получила мировую известность благодаря портрету Дональда Трампа с крошечным пенисом и лозунгом «make America great again».

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также