Levi's распродает самую большую в мире коллекцию винтажных джинсов

Levi's запустил программу Authorized Vintage, в рамках которой распродает винтажные джинсы 70-х, 80-х и 90-х годов. Коллекцию собрал бывший технический работник Джеф Фуллер, который владел секонд-хендом в Санта-Монике и собирал ретро-одежду из денима. К моменту, когда Фуллер закрыл магазин, на его складе было более 50 000 пар джинсов. Levi's нашли их, выкупили за неразглашаемую сумму и сформировали самый большой в мире винтажный архив, в который вошли культовые модели 501, 505, 517 в нескольких оттенках, а также куртки Trucker.