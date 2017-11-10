Levi's распродает самую большую в мире коллекцию винтажных джинсов
Levi's запустил программу Authorized Vintage, в рамках которой распродает винтажные джинсы 70-х, 80-х и 90-х годов. Коллекцию собрал бывший технический работник Джеф Фуллер, который владел секонд-хендом в Санта-Монике и собирал ретро-одежду из денима. К моменту, когда Фуллер закрыл магазин, на его складе было более 50 000 пар джинсов. Levi's нашли их, выкупили за неразглашаемую сумму и сформировали самый большой в мире винтажный архив, в который вошли культовые модели 501, 505, 517 в нескольких оттенках, а также куртки Trucker.
Стоят такие джинсы дороже новых — от 198 долларов за пару. Повышение цен в Levi's объяснили возобновленным интересом аудитории к винтажной одежде.
Фото: GQ Style
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