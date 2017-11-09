Купальники, полиция, Эрмитаж — бренд Katerina Riazanova снял самый оптимистичный лукбук сезона

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«Это история о сильной девушке, ее преодолениях и победах, где боди выступают в роли доспехов, транслируя внутреннюю женскую силу через призму Санкт-Петербурга. Города, построенного сильным человеком.

О мудборде коллекции говорят принты. «Never doubt my instinct» — девушка доверяет своему внутреннему инстинкту и ощущениям. Как когда-то Петр I построил город на болоте, сделав невозможное возможным, полагаясь на свой инстинкт, так и в наши дни, каждая девушка преодолевает трудности, полагаясь на свой. «Being Xtreme» — состояние выхода за рамки комфорта и поиска в себе сверхспособностей. «No matter what» — история любви, несмотря ни на что. Конечно, сильной девушке иногда хочется побыть слабой, поэтому бежевое боди с кнопками на спине, так и норовит быть расстегнутыми сильными мужскими руками. Наша героиня преодолевает себя, идет к своей цели, рискует и пьет шампанское!».