Купальники, полиция, Эрмитаж — бренд Katerina Riazanova снял самый оптимистичный лукбук сезона
Купальникам в Петербурге быть! Бренд Katerina Riazanova снял оптимистичный лукбук на фоне городских маст-визит: Медного всадника, коней Клодта, арки Главного Штаба, Эрмитажа и сфинксов на Египетском мосту. На кадрах, снятых автором нашей новой обложки — Никой Давыдовой, творится настоящая фэшн-вакханалия: модель дефилирует в розовых, бежевых и черных монокини «I did it», параллельно заигрывая с петербургскими полицейскими.
Катерина Рязанова
дизайнер
«Это история о сильной девушке, ее преодолениях и победах, где боди выступают в роли доспехов, транслируя внутреннюю женскую силу через призму Санкт-Петербурга. Города, построенного сильным человеком.
О мудборде коллекции говорят принты. «Never doubt my instinct» — девушка доверяет своему внутреннему инстинкту и ощущениям. Как когда-то Петр I построил город на болоте, сделав невозможное возможным, полагаясь на свой инстинкт, так и в наши дни, каждая девушка преодолевает трудности, полагаясь на свой. «Being Xtreme» — состояние выхода за рамки комфорта и поиска в себе сверхспособностей. «No matter what» — история любви, несмотря ни на что. Конечно, сильной девушке иногда хочется побыть слабой, поэтому бежевое боди с кнопками на спине, так и норовит быть расстегнутыми сильными мужскими руками. Наша героиня преодолевает себя, идет к своей цели, рискует и пьет шампанское!».
Марка, которая раньше была представлена в Podium Market Полины Киценко, сейчас продается только через Instagram. Там же можно найти фотографии покупательниц боди Katerina Riazanova — Кати Иванчиковой, Маши Миногаровой, Екатерины Волковой и участников проекта «Танцы на ТНТ».
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