Юбки из автомобильных ковриков и баулы челноков в новой resort-коллекции Balenciaga
Вещи, которые недавно считались непростительными фэшн-грехами, теперь не только можно, но и модно носить. За это отвечает Balenciaga, названный самым продаваемым и успешным брендом сезона (Gucci спустился на второе место в рейтинге). Победу в модной экономической игре Демна Гвасалия отметил новым лукбуком, в котором подвел итоги уходящего года и перевыпустил хиты — пиджаки с «неправильной» застежкой, юбки из автомобильных ковриков, трэвел-сумки, похожие на баулы челноков, и красные косынки, напоминающие аксессуар текстильщиц с фабрики Морозовых.
Равно как Катя Иванчикова выпустила клип для тех, кто не умеет танцевать, Демна Гвасалия сделал вещи для тех, кто не умеет одеваться. Он показывает, что колготки до пупка, пластиковые вьетнамки, платья из штор и леопардовые шубы можно носить с иронией и без стыда, доводя аутфит до абсурдизма. Лукбук resort-коллекции напоминает фотографии из любого семейного альбома, где молодежь 80-х позировала перед рейвом в провинциальном диско-клубе. Та же одежда, и те же красные глаза от вспышки — новые имиджи команда Balenciaga снимала на простую пленочную камеру без помощи Стивена Мейзела и Патрика Демаршелье.
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