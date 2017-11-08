Юбки из автомобильных ковриков и баулы челноков в новой resort-коллекции Balenciaga

Равно как Катя Иванчикова выпустила клип для тех, кто не умеет танцевать, Демна Гвасалия сделал вещи для тех, кто не умеет одеваться. Он показывает, что колготки до пупка, пластиковые вьетнамки, платья из штор и леопардовые шубы можно носить с иронией и без стыда, доводя аутфит до абсурдизма. Лукбук resort-коллекции напоминает фотографии из любого семейного альбома, где молодежь 80-х позировала перед рейвом в провинциальном диско-клубе. Та же одежда, и те же красные глаза от вспышки — новые имиджи команда Balenciaga снимала на простую пленочную камеру без помощи Стивена Мейзела и Патрика Демаршелье.