Сумка с картиной Мане, шуба с оммажем к Уорхолу и другие модные арт-новинки ноября

Во второй серии проекта Masters для дома Louis Vuitton Джефф Кунс не обошелся без иронии: теперь даже далекие от истории искусства накрепко запомнят, что кувшинки — это Моне, а сумрачный завтрак с обнаженной — Мане, тем более что эти фамилии выбиты золотом. Себя Кунс тоже не обидел: в культовый логотип Monogram он искусно вплел собственные инициалы. Носить сумки можно и на экзамен в Академию художеств — как легальную шпаргалку: внутри каждой и портрет, и биография мастера, к чьему шедевру обратился художник. (Louis Vuitton)