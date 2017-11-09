Сумка с картиной Мане, шуба с оммажем к Уорхолу и другие модные арт-новинки ноября
В этом месяце директор отдела моды Ксения Гощицкая выбирает шубы из меха чебурашки с головокружительными босоножками и делает вид, что зима ее на касается.
Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри сделала ставку на темно-синий Пикассо и Шагала — и на сумках в антрацитовом небе зажглись золотые созвездия в обрамлении деталей ар-деко. Собрать все знаки зодиака можно в новом бутике Dior, переехавшем на Старо-Невский проспект. (Dior)
Шуба как произведение искусства? Да, если это шуба из норки NAFA бренда Emil Shabaev, дизайнер которого сложил коды русского авангарда в меховой узор. (emilshabaev.ru)
Во второй серии проекта Masters для дома Louis Vuitton Джефф Кунс не обошелся без иронии: теперь даже далекие от истории искусства накрепко запомнят, что кувшинки — это Моне, а сумрачный завтрак с обнаженной — Мане, тем более что эти фамилии выбиты золотом. Себя Кунс тоже не обидел: в культовый логотип Monogram он искусно вплел собственные инициалы. Носить сумки можно и на экзамен в Академию художеств — как легальную шпаргалку: внутри каждой и портрет, и биография мастера, к чьему шедевру обратился художник. (Louis Vuitton)
Мунбуты еще никогда не были такими красивыми: в модели от Jog Dog, оплетенной золотой цепью, можно хоть на вечеринку, хоть на Эверест. (jogdog.ru)
Мы коллекционируем все серьги и клипсы Uterque, которые попадаются на нашем пути, — потому что произведение искусства! И этот экспонат, который можно носить как моноклипсу, тоже отправляется в собрание: дизайнеры испанского бренда сделали оммаж Сальвадору Дали и Мэтью Барни одновременно. (ТРЦ «Галерея»)
В новой коллекции Calvin Klein Jeans разворачивается вся история денима. В ней есть брюки клеш из диско-эпохи, «трубы» из 1980-х, тренчи в пол из нулевых и джинсовые тотал-луки, которые во времена Бинга Кросби и Фрэнка Синатры считались неприличными. (ТРЦ «Галерея»)
«Красный гренадин» теперь не напиток, а главный цвет сезона. И нижнего белья это тоже касается! В Incanto подумали о кружевных бра, халатах и сорочках самого горячего оттенка. (ТРЦ «Галерея»)
Марка Dice Kayek обращается к нью-луку со всеми его элементами — узкой талией, широкими бедрами и рукавами фонариком. И по структурной одежде все давно соскучились: на Рю-Рояль такой комплект сразу же выгуляла новая фэшн-икона Селин Дион. (Very Concept Store)
Кто сказал, что назад в будущее могут отправить только кроссовки Марти Макфлая? Пол Эндрю, дизайнер Salvatore Ferragamo, собрал коллекцию из эскизов 1939–1947 годов, переосмыслив хиты основателя бренда. Получилось футуристично! (Галерея бутиков «Гранд-Палас»)
Дизайнеры osome2some Анна Андриенко и Наталья Бузакова раскрасили шубы, пальто и пуховики в горчичный, белый и красный. Хватит терпеть серый и черный: объявляем молочный тотал-лук самым крутым стейтментом ноября. (osome2some)
Комплект белья La Perla умещает в себе референсы к мастеру прерафаэлитского круга Альме-Тадеме и американскому модернисту Джорджии О’Кифф. И как после этого прятать его под одеждой? (La Perla)
Итальянский бренд Braschi конвертирует полотна Уорхола в шубы и предлагает носить их с кожаными комбинезонами или полупрозрачными платьями. А лучше прямо на голое тело, как это делали Палома Пикассо, Иман и Лорен Хаттон. (braschifur.net)
Эволюция белья сделала круг и вернулась к one-piece моделям 1930-х, повторяющим силуэт закрытых платьев. Теперь такие модели легальны без верхней одежды — с джинсами и шелковым кимоно ретрободи от Maison Lejaby становится главным акцентом лука. («Эстель Адони»)
Рассчитайся на 501, 711 и 721 — в новой коллекции skinny-джинсов от Levi’s модели пронумерованы в зависимости от длины, посадки и степени эластичности. У тех, что с завышенной талией, есть преимущество: они визуально стройнят и делают ноги длиннее. (ТРЦ «Галерея»)
Чтобы оправдать присутствие в ноябрьском аутфите солнцезащитных очков Kiton, не нужно ловить солнце. Счастливчикам в круглых зеркальных «авиаторах» оно и ночью светит. (Kiton)
Ярко-красная подкладка классического пиджака — самый деликатный способ ввести в свой гардероб алый тренд. В Laurl предельно аккуратно обращаются с главным цветом сезона, то маскируя его принтами, то смешивая с клеткой или пряча в узоре рептилии. (Галерея бутиков «Гранд-Палас»)
Самый американский из всех дизайнеров Майкл Корс приготовил премьеру — в рюкзаке Rhea линии Michael Michael Kors он остроумно зашифровал элементы национального флага: полосы он перекрасил в черный и хаки, а звезды позолотил. Не удивимся, если вы насчитаете пятьдесят одну — по количеству штатов. (ТРЦ «Галерея»)
Текст: Алина Малютина
Фото: архивы пресс-служб
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