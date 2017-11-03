Оксимирон выпустил новую коллекцию с Reebok

Супергерой баттл-рэпа на русском (а после победы над американцем Dizaster'ом, еще и на английском) представил вторую коллаборацию с Reebok. Долгожданный фэшн-фит от Окисимирона вобрал в себя цитаты из уличной моды: худи, треники, однотонные футболки и кеды из серой замши. Коллекция с заголовком «Whole Life On The Road» («Всю жизнь в пути») стала своеобразным манифестом артиста, который за последний месяц исколесил два континента. Именно поэтому фраза «набита» желтой дорожной краской рядом с объединенными логотипами Reebok и Oxxxymiron — они есть на всех ключевых вещах из коллекции, в том числе и кроссовках Club Champions, которые уже приехали в ДЛТ.