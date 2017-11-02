В Петербурге откроется первая студия кроссовок Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana толерантны не только к возрасту, телосложению и национальности своих клиентов (достаточно вспомнить их недавние кампейны), но и к возможности быть не как все. Бренд откроет в Петербурге поп-ап студию кроссовок, где на фирменную обувь можно будет добавить нарисованные вручную узоры, нашивки, меховые аппликации, яркие красочные строчки (или все сразу). Пример ищите на осенне-зимнем показе Dolce & Gabbana, где миллениалы ходили по подиуму в белых кедах с надписями «Queen», «Wi-Fi», «Royal» и «All I need is love», нанесенными фломастерами.