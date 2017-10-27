Объявлены победители акции «Выиграйте шопинг в UNIQLO Галерея!». Каждый тридцатый участник, который оставил свои контактные данные (имя, фамилию и e-mail), чтобы узнавать вдохновляющие новости бренда, получает приз – сертификат 3000 рублей на шопинг в обновленном UNIQLO Галерея! Поздравляем. Ищите себя в списке.

Наталья Понаськова

Дмитрий Булах

Милан Шуваев

Юлия Ножкина

Валерия Петрова

Ольга Швайба

Яна Седельская

Евгения Герман

Владимир Саенко

Алена Федько

Илья Меженин

Анастасия Щеголева

Татьяна Чапурина

Вероника Мамонтова

Ксения Кондратенковa

Динара Ходжаева

Константин Лысенко

Ольга Базарова

Дарья Шиян

Александра Кобелева

Виктория Никитина

Виктор Писанко

Александра Шарецкая

Михаил Гендлев

Рады за вас! Удачного шопинга.