Брюки с картой Ленинградской области и другие маст-хэвы Celine в ДЛТ

Ряд новых осенне-зимних коллекций в ДЛТ пополнил бренд Celine, подхвативший хайп на все русско-советское. Помимо шерстяных платьев простого кроя, удлиненных блуз и теплых зимних пальто, дизайнер Фиби Фило выпустила брюки с картой Ленинградской области. На них можно отыскать Павловск, Гатчину, Толмачево и даже Винницы, которые расположились в районе коленки, однако стоит такое фэшн-путешествие в десятки раз больше чем настоящее, — 175 000 рублей.