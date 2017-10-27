Брюки с картой Ленинградской области и другие маст-хэвы Celine в ДЛТ
Ряд новых осенне-зимних коллекций в ДЛТ пополнил бренд Celine, подхвативший хайп на все русско-советское. Помимо шерстяных платьев простого кроя, удлиненных блуз и теплых зимних пальто, дизайнер Фиби Фило выпустила брюки с картой Ленинградской области. На них можно отыскать Павловск, Гатчину, Толмачево и даже Винницы, которые расположились в районе коленки, однако стоит такое фэшн-путешествие в десятки раз больше чем настоящее, — 175 000 рублей.
Зона обуви также пополнилась релизами от Celine — балетками на каблуке, золотыми туфлями и ультрамодными тканевыми ботильонами, которые сокращают расходы на носки. Все вещи можно найти на 3 этаже универмаге, там же, где и бренды Haider Ackermann, Saint Laurent и Vetements.
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