Louis Vuitton и Supreme сделали гроб

Коллаборация Louis Vuitton и Supreme достигла своего апогея — из похоронного «Кадиллака» в Нью-Йорке выгрузили гроб, который со всех сторон украшен знаками двух брендов. Был ли кто-то внутри или только планируется, пока неизвестно, но в комментариях к посту @Supreme__Hustle — он собирает картинки вещей стритовой марки со всего мира — уже написали, что «готовы умереть за эту вещь прямо сейчас». 

 

Supreme/LouisVuitton Casket ⚰️ - Hypebeast Casket Flow 👀 - What are your thoughts 🤔 - - 📸: @hatzy23

Публикация от Supreme (@supreme__hustle)

 

Возможно, гроб был сделан в преддверии Хэллоуина, и туда заберется самый большой фанат лимитированной коллаборации. Мы ни на что не намекаем, но вангуем, что скоро новинка доберется и до России

 

#суприммания @hypebeast @supremenewyork

Публикация от Nel Mscw (@nelmoscow)

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