Louis Vuitton и Supreme сделали гроб

Коллаборация Louis Vuitton и Supreme достигла своего апогея — из похоронного «Кадиллака» в Нью-Йорке выгрузили гроб, который со всех сторон украшен знаками двух брендов. Был ли кто-то внутри или только планируется, пока неизвестно, но в комментариях к посту @Supreme__Hustle — он собирает картинки вещей стритовой марки со всего мира — уже написали, что «готовы умереть за эту вещь прямо сейчас».