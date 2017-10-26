15 пар стильных мунбутов из новой коллекции Jog Dog
Кто сказал, что мунбуты должны быть громоздкими и немодными? Jog Dog выпустил три десятка новых моделей, которые развенчивают все стереотипы об этой обуви. Во-первых, они отражают все актуальные тренды — металлизированную ткань, велюр, бархат, нашивки и даже гранж (некоторые луноходы скованы цепью). Во-вторых, сочетаются с любой одеждой — плиссированными юбками, полупрозрачными платьями, рваными джинсами и мешковатыми свитерами. А в третьих, они такие же удобные как домашние тапочки, в которые спешишь прыгнуть из дресс-кодовых «лабутенов».
Осенне-зимняя коллекция Jog Dog состоит из мужской, женской и детской обуви, причем к любимым маркой луноходам теперь добавились кроссовки и угги на толстой подошве. Вся красота стоит намного дешевле демисезонных кожаных сапог и верно служит на протяжении нескольких сезонов. В таких нестрашно и на Эверест, и на красную дорожку, и на зимний рейв в сопровождении дутой куртки.
Сайт: jogdog.ru
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