15 пар стильных мунбутов из новой коллекции Jog Dog

Кто сказал, что мунбуты должны быть громоздкими и немодными? Jog Dog выпустил три десятка новых моделей, которые развенчивают все стереотипы об этой обуви. Во-первых, они отражают все актуальные тренды — металлизированную ткань, велюр, бархат, нашивки и даже гранж (некоторые луноходы скованы цепью). Во-вторых, сочетаются с любой одеждой — плиссированными юбками, полупрозрачными платьями, рваными джинсами и мешковатыми свитерами. А в третьих, они такие же удобные как домашние тапочки, в которые спешишь прыгнуть из дресс-кодовых «лабутенов».