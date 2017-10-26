В ДЛТ приехали вещи от Haider Ackermann — «элвисовский» пиджак и леггинсы с золотыми нитями

Осенне-зимние коллекции ДЛТ пополнил любимый бренд Тильды Суинтон, ASAP Rocky и Светланы Лободы — Haider Ackermann. В универмаг приехали черные вещи простого кроя: жакеты, брюки, худи и леггинсы, декорированные золотыми нитями так, будто металл сочится из-под одежды. В коллекции, которая была показана на мировом подиуме еще весной, есть меховые куртки из монгольской овчины монохромных цветов (это самые дорогие вещи в ассортименте), ярко-синий переливающийся костюм и «элвисовский» пиджак из пайеток. Их можно найти на 3 этаже универмага в числе других новых брендов сезона — Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Isabel Benenato и Ann Demeulemeester.