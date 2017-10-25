Коммунистский галстук, «ленинсы», носки с Гагариным и другие вещи в коллекциях Soviet Visuals

К проекту, на который в Facebook подписано больше 170 тысяч человек, обращаются и лондонский Музей науки, и нью-йоркский Метрополитен-музей. Их работники хантят у Вари снимки советских и зарубежных политиков (например, Нины Хрущевой и Жаклин Кеннеди), иллюстрации Раисы Зиньковой, фото персидских ковров и черно-белых телевизоров, а также панорамы провинции, которые Борцова добывает каждый раз, когда приезжает в Россию. Но лично нас больше интересуют «леннинсы» и кулон с головой бабушки, которых кроме Вари не делает никто. От того, «угрюмую Галину», «сентиментальную Софью», «вредную Марусю» и «мечтательную Дуняшу» из серии украшений The Baba Collection раскупили сразу после старта продаж.