Коммунистский галстук, «ленинсы», носки с Гагариным и другие вещи в коллекциях Soviet Visuals
27-летняя Варя Борцова, эмигрировавшая из Москвы в США, очень скучает по дому. А точнее по его советскому наследию — антиалкогольным плакатам, фигуркам в виде Белки и Стрелки и вездесущему изображению Ленина. Чтобы родная символика всегда была при себе, девушка запустила производство ностальгических вещей и стала продавать их за границей. Это коммунистские носки с портретом Гагарина, свитшоты для атеистов, футболки в «СССР секса нет» и плакаты Окна РОСТА, которые можно вешать на стену или на тело.
Бренд Soviet Visuals возник из блога Варвары, в котором она рассказывала о культуре за «железным занавесом», выкладывала фотографии из учебников по истории и объясняла значения слов «хрущевка», «стахановец», «коллективизация» и «кобмед». По ее словам, блог позволяет молодым людям, не знакомых с жизнью при коммунизме, насладиться советской эстетикой, и объяснить, что 90-е — это не только произвол и рейвы, но и сложная политика, особый стиль и перестроечная культура.
К проекту, на который в Facebook подписано больше 170 тысяч человек, обращаются и лондонский Музей науки, и нью-йоркский Метрополитен-музей. Их работники хантят у Вари снимки советских и зарубежных политиков (например, Нины Хрущевой и Жаклин Кеннеди), иллюстрации Раисы Зиньковой, фото персидских ковров и черно-белых телевизоров, а также панорамы провинции, которые Борцова добывает каждый раз, когда приезжает в Россию. Но лично нас больше интересуют «леннинсы» и кулон с головой бабушки, которых кроме Вари не делает никто. От того, «угрюмую Галину», «сентиментальную Софью», «вредную Марусю» и «мечтательную Дуняшу» из серии украшений The Baba Collection раскупили сразу после старта продаж.
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