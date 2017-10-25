Moncler выпустил куртки для собак и снял самый толерантный лукбук этой осени

Moncler решил, что красивый теплый пуховик должен быть не только у человека, но и у его питомца, и выпустил мини-коллекцию курток для собак. В ней две модели — классическая дутая в пяти ярких оттенках и вязаная с фирменным узором. О том, что вещь подходит абсолютно любому песику, бренд показал в своем «толерантном» кампейне, сфотографировав французских бульдогов (белого и черного), мальтийскую болонку, бассета фов де бретань и пуделей с прическами как у Леонтьева.