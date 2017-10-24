Бренды из Петербурга — Lena Maksimova и Maryand — выпустили совместную коллекцию сумок

Молодые бренды из Петербурга Lena Maksimova и Maryand выпустили капсульную коллекцию сумок. В ней — солнечные (в прямом смысле слова) бельтбеги, гигантские шопперы, архитектурные кросс-боди и фирменная модель Maryand — Sakura Mini, переведенная для коллаборации в монохром. Лукбук кожаных изделий напоминает игру в бумажные куклы: девушка в базовых брюках и футболке становится фэшионистой благодаря вылезшим из-за кадра платьям и сумкам. Причем Лена Максимова и дизайнерский дуэт Маши Малининой и Андрея Грабарника предлагают носить аксессуары сразу по несколько штук, надевая их на плечи, пояс, грудь и даже на голову.