DayNight выпустил коллаборации в честь своего двадцатилетия
В честь двадцатилетия главного концепт-стора Санкт-Петербурга DayNight дизайнеры марки Faith Connexion выпустили серию стильных свитшотов с эксклюзивным геометрическим принтом. Молодой французский бренд, известный коллаборациями со стрит-художниками и рок-музыкантами, совместил уличную граффити-живопись и высокую моду, чтобы поздравить петербургскую фэшн-мекку. R13 Denim — другая марка, чьи вещи продает DayNight — выпустила лимитированную серию черных бейсболок, также приуроченных к праздничной дате. На них дизайнеры изобразили первые буквы названия DayNight в своем узнаваемом фирменном стиле.
Все вещи уже можно купить в концепт-сторе на Малой Посадской, 6, который за два десятилетия успел представить в Петербурге более 400-х брендов — от Balenciaga, Dries Van Noten и Raf Simons до Palm Angels, Self-Portrait и Kendall+ Kylie.
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