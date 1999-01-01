Джинсовый

тотал-лук

1978 год стал для денима переломным: Кельвин Кляйн выпустил первые дизайнерские джинсы и стал приглашать самых популярных моделей того времени сниматься в их рекламе полуобнаженными. Скоро джинсовые брюки и рубашки переместились с экранов на улицы - демократичная цена и свободное распространение сделали их элементом повседневного гардероба. Но сочетать их в одном луке решались только самые отчаянные фэшиониста: история с Бингом Кросби, которого не пустили в канадский отель за «неподобающий внешний вид» (он был одет в джинсы и джинсовку одного цвета) все еще была показательной.

Ситуацию изменила леди Диана, которая впервые вышла в джинсовом тотал-луке в 1992 году. Раз можно принцессе, можно и остальным, поэтому тренд «быть целиком в дениме» быстро двинулся на восток. С падением «железного занавеса» к нам пришли брюки Mawin – по сравнению с Levi’s, которые тогда стоили 200 рублей при месячной зарплате в 120, они были доступны практически каждому. Накинув сверху «мальвин» джинсовую рубашку, можно было идти и на работу, и в Дом Культуры – танцевать под «Угонщицу» и «Крошка моя».