Уличные художники и поэты расписали культовую сумку Lady Dior

Сумка Lady Dior была создана в 1995 году как оммаж стилю принцессы Дианы — тогда она как раз развелась с Чарльзом, сбросила оковы монаршей семьи и стала одеваться, как ей нравится, а не как предписано королевским этикетом. За 22 года аксессуар менялся, обретал новый дизайн, и становился предметом экспериментов стритовых художников. Так произошло и сейчас: Christian Dior вновь предложил десяти арт-деятелям разрисовать сумку в своем фирменном стиле. Кореянка Ли Бул, известная гигантскими скульптурами из зеркал кристаллов и смолы, украсила Lady Dior осколками плексигласового стекла, поэт Джон Джиорно напечатал на ней строчки из своих стихов, немец Фредерих Кунат нарисовал лица на фоне заката (как на своих полотнах), а швейцарский фотограф Намса Леуба «утеплил» аксессуар мехом цветной норки.