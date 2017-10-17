Интернет-магазин Tom Tailor объявил скидки до 50%

В интернет-магазине tom-tailor-online.ru стартовала межсезонная распродажа. Теперь мужские и женские вещи Tom Tailor и Tom Tailor Denim, а также коллекцию Tom Tailor Kids можно купить со скидками до 50%. На сейл попали шерстяные пальто, разноцветные куртки, утепленные парки свободного кроя, летящие платья и объемные свитеры, которые продлят осенние прогулки на природе. Из мужского ассортимента пару сотен (и даже тысяч) рублей сбросили утепленные бомберы с водонепроницаемым покрытием, мягкие фланелевые рубашки, классические джинсы и расслабленные брюки в ретро-спортивном стиле, которые стоят 3000 рублей вместо прежних 5999.