В DayNight приехали вещи Palm Angels — худи с «дразнящими» принтами и бейсболки с надписями

Palm Angels начинался как проект книги со снимками Лос-Анджелеса и его жителей — основатель бренда Франческо Рагацци обожает фотоискусство. Потом он решил публиковать свои работы не на бумаге, а на одежде, создавая на стритстайловых худи, базовых футболках и спортивных брюках уникальные принты. Вещи из осенне-зимней колллекции бренда уже приехали в DayNight на Малой Посадской, 6. Кроме того их можно купить прямо из дома через онлайн-магазин daynight.ru.