В DayNight приехали вещи Palm Angels — худи с «дразнящими» принтами и бейсболки с надписями
Вещи марки Palm Angels напоминают о солнце, море, калифорнийских пляжах и загорелых скейтбордистах. Это как раз то, чего нам всем так не хватает осенью в Петербурге. Концепт-стор DayNight единственный в городе представляет бренд Palm Angels, который всего за пару лет существования распространился среди Джиджи Хадид, ASAP Rocky, Трэвиса Скотта и других модных инфлюенсеров.
Palm Angels начинался как проект книги со снимками Лос-Анджелеса и его жителей — основатель бренда Франческо Рагацци обожает фотоискусство. Потом он решил публиковать свои работы не на бумаге, а на одежде, создавая на стритстайловых худи, базовых футболках и спортивных брюках уникальные принты. Вещи из осенне-зимней колллекции бренда уже приехали в DayNight на Малой Посадской, 6. Кроме того их можно купить прямо из дома через онлайн-магазин daynight.ru.
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