Видео: люди со всего мира станцевали в джинсах Levi's

«Неважно, откуда мы и во что мы верим, музыка и танец — универсальные языки. Levi's объединяет и прославляет индивидуальность и общность. Наша кампания — в честь этих ценностей» — написано на сайте марки. Само же видео завершается словами: «Мужчины. Женщины. Молодые. Пожилые. Богатые. Бедные. Нетрадиционной и традиционной ориентации. Давайте просто жить так, как мы танцуем» (лично мы хотим танцевать как фактурная африканка в рубашке с розами!).