Видео: люди со всего мира станцевали в джинсах Levi's
Levi's выпустил клип «Circles», в котором приняли участие не звезды кино или рок-сцены, а простые люди из Бразилии, Израиля, Африки, Испании, Америки и Японии. Все они танцуют в джинсах бренда разной длины и линии посадки (африканки выбрали еле заметные шортики, а индусы спрятали брюки под накидками в пол) — так Levi's показал, что их одежда доступна каждому и объединяет представителей разных национальностей и культур.
«Неважно, откуда мы и во что мы верим, музыка и танец — универсальные языки. Levi's объединяет и прославляет индивидуальность и общность. Наша кампания — в честь этих ценностей» — написано на сайте марки. Само же видео завершается словами: «Мужчины. Женщины. Молодые. Пожилые. Богатые. Бедные. Нетрадиционной и традиционной ориентации. Давайте просто жить так, как мы танцуем» (лично мы хотим танцевать как фактурная африканка в рубашке с розами!).
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