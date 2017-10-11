Несмотря на то что дизайнер Дороти Лоермен считается адептом минимализма, в ее бэкграунде и обучение в Королевской академии искусств в Антверпене, и работа на самых эксцентричных дизайнеров нашей с вами современности — Вальтера ван Бейрендонка и Бернарда Вильгельма. Видимо, в школе авангарда она научилась вычурным деталям, а фирменным приемом стала металлическая пряжка. Ее можно найти на слипонах An Hour And A Shower, к линейке которых в этом сезоне добавились ботинки из овечьей шкуры и ботильоны, напоминающие по форме ботинки для фигурного катания. («Невский центр»)