Пуховик-антидепрессант, пиджак для премьеры «Матильды» и другие вещи октября
Наш отдел моды обыскал магазины города на актуальные тренды и нашел мужской берет как у Жана Кокто, бархатные бибуты и ботфорты на тракторной подошве. Что носить? Вот это все.
Футуристический пуховик-антидепрессант Off-White нужно сочетать с асимметричными платьями на тонких бретелях — как на подиуме. (DayNight)
Обладательница невероятных ног модель и инста-все Лена Перминова придумала вместе с обувных дел мастером Чезаре Касадеи капсульную коллекцию Casadei for Lena Perminova. Пять пар задуманы как универсальный набор для кругосветного путешествия: классические лодочки, ботинки на высокой шнуровке, ботильоны и две пары ботфортов — на полном эксклюзиве в ДЛТ. (ДЛТ)
Идеальный индиго мы нашли в коллекции Falсoneri, чьи водолазки — абсолютный маст-хэв сезона — по глубине оттенка могут сравниться с патентованным синим картин Ива Кляйна. («Галерея»)
В новой коллекции дизайнеры Weill собрали целый букет цветочных принтов, среди которых можно узнать и любимые васильки Марка Шагала, и целые сады с полотен Клода Моне. («Московский»)
Креативный директор обувной линии Salvatore Ferragamo Пол Эндрю продолжет исследовать архивы марки: в осенней коллекции он вернул классическим туфлям легендарный фигурный «цветочный каблук» в форме лепестков. («Гранд-Палас»)
Осенняя коллекция Levi's посвящена музыке, фронтменам и фронтвумен классных групп. Мы предполагаем, что в куртке из колорблоков отлично бы смотрелся кто-то из британских бэд-боев, Ричард Эшкрофт например. Если вы не он, то все равно можно попробовать. («Галерея»)
Дизайнеры Massimo Dutti, видимо, разделяют страсть Винсента Ван Гога к желтому цвету, но в своей коллекции делают ставку не на подсолнухи, а на милый северному сердцу оттенок скандинавской морошки. Носить — тотал-луком. («Галерея»)
В капсульной коллекции для датской марки The Last Conspiracy кожевенных дел мастер Исаак Селлам использовал свою фирменную дарк-эстетику, прострочив пары вручную своим патентованным швом со скобами. (Very Concept Store)
Женская линейка Brooks Brothers, за которую вот уже три года отвечает Зак Позен, строится на классическом мужском крое. Отсюда большое количество жакетов и белых блуз, базы коллекции. Строгие силуэты Зак разбавил платьями с расклешенными юбками длиной до колена в стиле 1950-х. И они бы очень пошли Меланье Трамп, если бы дизайнер не отказался одевать первую леди по политическим мотивам. (Brooks Brothers)
Одежда и аксессуары из кожи рептилий — серьезная инвестиция. В Zilli разделяют эту точку зрения и в осенней коллекции выпускают чемоданы, сумки и портпледы из кожи аллигатора. Очень дорого! (Zilli)
В Tom Tailor продолжают линию athleisure, рассчитывая, что мы были на ЗОЖе этой осенью, но и расслабляться не забывали. И двубортное шерстяное пальто цвета оливковой рощи так и шепчет: ноль забот. («Галерея»)
На скандальную премьеру «Матильды» — только в бархатном смокинге Gerard Darel. Его нужно носить как постимперский кэжуал — с небрежностью и аристократическим достоинством. (Gerard Darel)
Ботфорты нынче носят и днем, и ночью. Дизайнеры Baldinini поставили свою пару на тракторную подошву и подковали металлическими пластинами с зеркальной поверхностью, дав немного панка. Мы забираем! (Baldinini)
Встретить музу можно в обычном баре на окраине города, как это случилось с Франко Дзанеллато, автором марки Zanellato. Он не только угостил девушку коктейлем, но и назвал ее именем новую модель сумки — «Нина». («Кашемир и Шелк»)
Несмотря на то что дизайнер Дороти Лоермен считается адептом минимализма, в ее бэкграунде и обучение в Королевской академии искусств в Антверпене, и работа на самых эксцентричных дизайнеров нашей с вами современности — Вальтера ван Бейрендонка и Бернарда Вильгельма. Видимо, в школе авангарда она научилась вычурным деталям, а фирменным приемом стала металлическая пряжка. Ее можно найти на слипонах An Hour And A Shower, к линейке которых в этом сезоне добавились ботинки из овечьей шкуры и ботильоны, напоминающие по форме ботинки для фигурного катания. («Невский центр»)
Берет Louis Vuitton не только самый французский, но и самый актуальный головной убор! Учимся носить его по фотографиям Пабло Пикассо или попросту сдвигаем набекрень, подражая манерам Жана Кокто. Парни знали толк. (Louis Vuitton)
Бархатные бибуты — легко! Дизайнеры Jog Dog сделали апгрейд своей фирменной модели ботинок, одев их в велюровое покрытие изумрудного оттенка и зашнуровав контрастной лентой. (jogdog.com)
«Не клеткой единой!» — подумала креативный директор немецкой марки Marc Cain Карин Файт и сделала ставку на горох. Этот рисунок в силуэте new look напоминает ультраженственные послевоенные коллекции Кристиана Диора. Но это не прямая копия — в соответствии с эпохой перепостмодерна принт стал намного крупнее и больше напоминает случайные кляксы на чистом холсте, чем орнамент на юбке. («Гранд-Палас»)
Культ многослойности, позаимствованный у японцев, взяли на вооружение дизайнеры Geox. Новая модель из осенней коллекции — это микс пальто из натуральной шерсти и технологичной стеганой жилетки, благодаря которым телу обеспечен идеальный микроклимат. (geox.ru)
Классическое цветовое сочетание русского авангарда использовали дизайнеры испанской марки Lolitas, не иначе как вспомнив о столетии революции. Брюки-кюлоты оттенка кумача, бескомпромиссный черный верх — и вот вы сами превратились в арт-объект. Искусство в массы — разве реформаторы не этого хотели? (lolitasylolos.com)
Текст: Саша Карпова.
Фото: архивы пресс-служб
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