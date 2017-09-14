Британский журнал I-D сделал съемку со всеми хитами дизайнера Джереми Скотта, который в этом году празднует 20-й юбилей своей карьеры. За это время он успел построить собственный бренд, поработать с Christian Louboutin, стать дизайнером итальянского гиганта Moschino и выпустить культовые фэшн-образцы современного искусства. Среди них — голубой наряд стюардессы для клипа Бритни Спирс «Toxic», очки Леди Гаги с отсылкой к Микки Маусу, огромная шуба с лицом Спанч Боба, платья из конфетных оберток и главное — сумки в виде Хэппи-Мил и стаканчиков из под Кока-Колы.
Платье-мороженое, сумка-Хэппи-Мил и другие хиты Moschino в юбилейной (грандиозной!) съемке
Дизайнер стал основоположником так называемого «фаст-фэшн», за который его ругали модные критики и который с большим аппетитом «умяла» общественность. В то время как его коллеги делают референсы к Боттичелли, Ван-Гогу и 70-м, Скотт иронизирует над их серьезностью и добавляет в мудборды картинки из «Шрэка», дорожные конусы и мусорные крышки. Два года назад всему этому посвятили документальный фильм, где режиссер Влад Юдин назвал Джереми «народным дизайнером». В нем снялись любимые подруги и клиенты домов Moschino и Jeremy Scott — Кэти Перри, Майли Сайрус, A$AP Rocky, Рита Ора и Мадонна.
Фото: Marcus Mam для i-d.vice.com
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