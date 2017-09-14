Платье-мороженое, сумка-Хэппи-Мил и другие хиты Moschino в юбилейной (грандиозной!) съемке

Дизайнер стал основоположником так называемого «фаст-фэшн», за который его ругали модные критики и который с большим аппетитом «умяла» общественность. В то время как его коллеги делают референсы к Боттичелли, Ван-Гогу и 70-м, Скотт иронизирует над их серьезностью и добавляет в мудборды картинки из «Шрэка», дорожные конусы и мусорные крышки. Два года назад всему этому посвятили документальный фильм, где режиссер Влад Юдин назвал Джереми «народным дизайнером». В нем снялись любимые подруги и клиенты домов Moschino и Jeremy Scott — Кэти Перри, Майли Сайрус, A$AP Rocky, Рита Ора и Мадонна.