С женской модой в этом сезоне все понятно: дизайнеры предписали носить вельвет, деним, оверсайз и желтые вещи. Теперь вспоминаем мужские коллекции, показанные еще весной, и составляем список главных трендовых сочетаний на осень — от пальто, перевязанных изолентой, до бейсболок, спрятанных под капюшон.
Как одеваться мужчинам этой осенью? 8 простых и модных приемов
Галоши рыбака, брюки строителя и панама пасечника
На смену рейверам и гопникам на подиум пришли «ребята из народа» — пасечники, лодочники, среднестатистические семьянины или даже бездомные бродяги. Именно такие образы мы видели на показах Julien David, Palm Angels, N.Hoolywood и Balmain, раньше воспевавшего все, что «дорого-богато». Пока тенденции движутся по восходящей — от 1920-х годов к 2000-м, ролевые модели идут по наклонной, разрешая не тратиться на дорогую одежду, а разбирать в луки вещи из униформы. Поэтому вместе с вычурными шубами как у Ким Кардашьян в коллекциях все чаще можно увидеть свитеры как у соседа.
Мешковатые брюки
Модный камбэк в 2000-е, который захватил почти всех дизайнеров и инфлюенсеров, вернул девочкам тренды на серьги-кольца, блестящие платья, крупные бархатные резинки для волос и брови-ниточки, которые, мы надеемся, так и не дойдут до реального воплощения. Мальчиков нулевые тоже не пощадили: актуальные 10-15 лет назад широкие брюки, визуально уменьшающие рост, снова в игре — слава Богу, бренды научились вести ее по своим правилам. Мешковатый расслабленный фасон легален только при его сочетании с приталенным силуэтом — пиджаком, архитектурным пальто или перетянутой в талии курткой. Ядерный микс шаровар с огромными худи, в которых может поместиться два или три человека, мы хотим оставить во временах юного Эминема и еще адекватной Линдси Лохан.
Многослойность
Из той же недалекой (во всех смыслах) фэшн-эпохи пришла тенденция на многослойность, которой до сих пор не переболели айтишники. Они покупают в магазинах сразу две одноименные вещи и надевают их друг на друга: к примеру, клетчатую рубашку на монохромную, а фиолетовый кардиган на серый. Чтобы не быть похожим на гика, но при этом оставаться в тепле, Dolce & Gabbana предлагает таким способом миксовать бомберы, Raf Simons — пиджаки разной фактуры, а Louis Vuitton носить сразу несколько непромокаемых тренчей, сверху повесив модную (но уже опостылевшую) сумку из коллаборации бренда с Supreme.
Огромные свитеры
Еще одна вещь из разряда «овер» и «ту мач», которую активно популяризируют марки, — гигантские свитеры с отвисающими до самого пола рукавами и закрывающими подбородок воротниками. Лучшие ориентиры для стилизации — показы J.W.Anderson, Dsquared2 и Dior Homme, где их сочетают c укороченными «восточными» брюками, кастомизируют шейным платком и надевают сверху black-tie костюма.
Варежки под пиджак или куртку
Раньше о тепле наших рук думали только мамы и бабушки, а теперь заботятся Карл Лагерфедьд и Гоша Рубчинский. С этого сезона они вводят в список маст-хэвов теплые вязаные и меховые варежки, по размеру напоминающие модели как у футбольных вратарей, бейсболистов и пекарей на хлебобулочном заводе. Никаких перевязанных за спиной резинок — варежки по-взрослому комбинируются с форменными пиджаками и жакетами, но освобождают от любой офисной работы — «У меня же лапки!».
Куртки с воротником из овчины
Пока одни бренды вводят в моду новое, другие обращаются к вневременной классике и зачастую остаются в более выигрышном положении. Например, куртки-авиаторы, которые сперва все хотели из-за бесстрашных пилотов ВМС США, а потом из-за Тома Круза, сыгравшего летчика в фильме Top Gun, по сей день скупают в огромных количествах. Персонализировать эту вещь и не быть как все можно с помощью нетипичных для мужчин фэшн-релизов — повязанных на голову платков или удлиненных рубашек в клетку. Из-за того, что фактурная куртка исторически вырабатывает тестостерон сама по себе, брутальность образа не пострадает.
Плюшевые вещи
Из овчины в этом сезоне шьют не только воротники, но и огромные мужские шубы, которыми с недавних пор согреваются Дрейк, Канье Уэст и Джастин Бибер. В России этот элемент гардероба ассоциируется исключительно с женщинами, и парни в меховом пальто пока вызывают культурный шок. Дизайнеры предлагают начинать с простого и носить инфантильные «плюшевые» варианты, стилизуя их спортивным костюмом, свитшотом с ярким принтом и драными джинсами.
Нагрудные и поясные сумки
10 лет назад мужчины выходили на подиум с пустыми руками — сумки считались непростительным моветоном. Теперь все необходимые им предметы — от Iphone Plus до расчески — не помещаются в портмоне, поэтому бренды выделили мужские сумки в отдельный товарный сегмент. Этой осенью их нужно носить на поясе или спине, чтобы по-прежнему вальяжно держать руки в карманах, хотя уже со следующей весны их займут огромные шопперы и баулы, которые почти ничем не отличаются от женских.
Фото: vogue.com
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