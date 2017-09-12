Как одеваться мужчинам этой осенью? 8 простых и модных приемов

Мешковатые брюки

Модный камбэк в 2000-е, который захватил почти всех дизайнеров и инфлюенсеров, вернул девочкам тренды на серьги-кольца, блестящие платья, крупные бархатные резинки для волос и брови-ниточки, которые, мы надеемся, так и не дойдут до реального воплощения. Мальчиков нулевые тоже не пощадили: актуальные 10-15 лет назад широкие брюки, визуально уменьшающие рост, снова в игре — слава Богу, бренды научились вести ее по своим правилам. Мешковатый расслабленный фасон легален только при его сочетании с приталенным силуэтом — пиджаком, архитектурным пальто или перетянутой в талии курткой. Ядерный микс шаровар с огромными худи, в которых может поместиться два или три человека, мы хотим оставить во временах юного Эминема и еще адекватной Линдси Лохан.