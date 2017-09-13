Как только пальто «переехало» с юга Европы в Петербург, оно тут же перестало быть символом придворной знати, став элементом ежедневной необходимости. Причем с такой переменчивой погодой нужно запасаться сразу тремя-четырьмя моделями, чтобы разбавить осеннюю хандру частой сменой аутфитов. Мы нашли самые симпатичные и практичные модели — от 4999 до 210 700 тысяч рублей.
35 универсальных пальто из магазинов
Во Франции пальто популяризировала Маркиза де Помпадур, фаворитка короля Людовика XV: при ней этот элемент одежды тянулся до самого пола и по всей длине был расшит золотом и мехом. В течение столетий от пальто «отбрасывался» весь ненужный декор. Британский фельдмаршал Раглан, потерявший руку в битве при Ватерлоо, невольно ввел в моду вариант с рукавом-регланом, Джордж Спенсер обрезал сюртук по колено, а лорд Честерфилд придумал двубортную модель с крупными пуговицами, в котором потом ходили все лондонские денди. Сегодня клиенты бутиков и масс-маркета просят продавцов-консультантов найти им максимально простое, желательно черное и (разумеется) однотонное пальто со скрытыми пуговицами — то ли сказывается усталость от кислотных трендов, то ли главное требование к верхней одежде — быть практичной и полифункциональной.
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Женское пальто Burberry, 100 800 рублей (Babochka)
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Editions M.R., 30 320 рублей (Au Pont Rouge)
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Tommy Hilfiger, 25 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Женское пальто Acne, 66 450 рублей (ДЛТ)
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Maison Margiela, 131 100 рублей (Au Pont Rouge)
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Evgrafova Clothes, 18 750 рублей (Freedom Store)
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Joseph, 94 300 рублей (Au Pont Rouge)
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Neil Barret, 125 500 рублей (ДЛТ)
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Stella McCartney, 106 400 рублей (Babochka)
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Женское пальто P.A.R.O.S.H, 47 500 рублей (VERY Concept Store)
Пальто должно защищать от холода, в случае наличия капюшона — еще и от дождя, быть приятным к телу, а также прятать одежду от брызгов луж и взглядов «непосвященных». Такие модели обычно служат не один, и не два сезона, а несколько лет, пока не скатаются от частой стирки и не обретут дырки в кармане от ключей и монеток.
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Женское пальто «Форма», 28 800 рублей (Subbota Showroom)
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Lacoste, 39 540 рублей (Lacoste)
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Детское пальто Little Remix, 19 950 рублей (ДЛТ)
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Front Street 8, 20 700 рублей (BeVery)
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Erma, 31 000 рублей (Subbota Showroom)
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AMI, 19 720 рублей (Au Pont Rouge)
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Befree, 4999 рублей (Befree)
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Elina Siroejkina, 17 900 рублей (Freedom Store)
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Maiyet, 55 520 рублей (Au Pont Rouge)
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Женское пальто Chloe, 210 700 рублей (Babochka)
Те, для кого практичность второстепенна, хантят тенденциозные варианты с нашивками, оверсайз-плечами, градиентным принтом, оторочкой в виде овчины (самого модного материала сезона), кейпом или «косым» подолом. Одни, насмотревшись в Инстаграме на Беллу Хадид, покупают пальто-халаты в японском стиле, а другие, увидев у Матильды Шнуровой «клеенчатый» плащ с фестиваля «Части света», бегут в Au Pont Rouge за похожим релизом от Isa Arfen. Так или иначе, вне зависимости от того, что вы хотите получить от сезонного приобретения, придется подкопить деньжат: цена на пальто стартует, в лучшем случае, от 4-5 тысяч рублей и может взлететь до бесконечности.
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Детское пальто Gucci, 69 950 рублей (ДЛТ)
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Isa Arfen, 28 140 рублей (Au Pont Rouge)
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Tommy Hilfiger, 33 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Balenciaga, 131 500 рублей (ДЛТ)
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Jil Sander Navy, 30 760 рублей (Au Pont Rouge)
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Tommy Hilfiger, 39 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Oh, My, 15 990 рублей (Oh, My)
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Whistles, 14 130 рублей (Au Pont Rouge)
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Proenza Schouler, 145 600 рублей (Babochka)
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Muveil, 39 080 рублей (Au Pont Rouge)
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