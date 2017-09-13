Во Франции пальто популяризировала Маркиза де Помпадур, фаворитка короля Людовика XV: при ней этот элемент одежды тянулся до самого пола и по всей длине был расшит золотом и мехом. В течение столетий от пальто «отбрасывался» весь ненужный декор. Британский фельдмаршал Раглан, потерявший руку в битве при Ватерлоо, невольно ввел в моду вариант с рукавом-регланом, Джордж Спенсер обрезал сюртук по колено, а лорд Честерфилд придумал двубортную модель с крупными пуговицами, в котором потом ходили все лондонские денди. Сегодня клиенты бутиков и масс-маркета просят продавцов-консультантов найти им максимально простое, желательно черное и (разумеется) однотонное пальто со скрытыми пуговицами — то ли сказывается усталость от кислотных трендов, то ли главное требование к верхней одежде — быть практичной и полифункциональной.