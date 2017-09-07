Национальный русский костюм и сказки о Василисе Прекрасной в новой коллекции Alena Akhmadullina

Средствами стайлинга в лукбке служат широкополые соломенные шляпы, длинные серьги, напоминающие бахрому, роговые солнцезащитные очки, возвращенные в моду бредом Gucci, и остроносые «бабуши» с цветочным принтом. Также дизайнер переосмысливает «судьбу» поясных сумок, окончательно лишая их спортивных и рейверских коннотаций. Теперь на талию нужно вешать вместительные кожаные конверты, причем чем больше их будет в луке — тем лучше.