Национальный русский костюм и сказки о Василисе Прекрасной в новой коллекции Alena Akhmadullina

Дизайнер Алена Ахмадуллина представила новую коллекцию своей основной линейки. В ней — брючные костюмы, расшитые стразами, удлиненные рубашки, пальто с уникальными оцифрованными принтами и платья-«шкатулки», которые можно «пересобрать», отстегнув рукава. Помимо традиционного лейтмотива — сказки о Василисе Прекрасной, Алена добавила в мудборд работы Федора Рюккерта — мастера перегородчатой эмали. Фирменные узоры художника «перебрались» на блузы, кейпы и меховые шубы из коллекции, которые также апеллируют к национальному русскому костюму.

Средствами стайлинга в лукбке служат широкополые соломенные шляпы, длинные серьги, напоминающие бахрому, роговые солнцезащитные очки, возвращенные в моду бредом Gucci, и остроносые «бабуши» с цветочным принтом. Также дизайнер переосмысливает «судьбу» поясных сумок, окончательно лишая их спортивных и рейверских коннотаций. Теперь на талию нужно вешать вместительные кожаные конверты, причем чем больше их будет в луке — тем лучше. 

Коллекция поступит в продажу зимой, в преддверии наступления весенне-летнего фэшн-сезона. Где ее можно будет купить в Санкт-Петербурге, пока не известно: команда марки ведет переговоры с крупнейшими городскими ритейлерами. Зато для всех поклонников Alena Akhmadullina круглогодично работает одноименный сайт, где новые вещи всегда появляются первыми. 

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