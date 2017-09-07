12 главных оттенков следующей весны — по версии Pantone

Еще до масштабного старта весенне-летних Недель моды, по которым можно судить о том, что будет модно в следующем сезоне, институт цвета Pantone опубликовал список главных оттенков будущего. По традиции выбор основан на социальных и культурных изменениях в обществе, а также тенденциях в различных видах искусства и, в частности, в моде. Согласно отчету Fashion Color Trend Spring 2018, на смену «красному гренадину», «золотистому портвейну» и «масляному рому» вскоре придут грушевый, томатный, лаймовый и цвет чилийского масла, которые оправдывают выражение «голодный до моды». Кроме «пищевой» гаммы, в топ вошел лавандовый, георгиновый, сиреневый, коричневый, ультра-фиолетовый, «почти лиловый» (но это только «почти»), а также оттенки «Маленький голубой мальчик» и «Аркадия» (откуда организация взяла такие названия, в отчете не указано).