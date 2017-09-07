12 главных оттенков следующей весны — по версии Pantone

Еще до масштабного старта весенне-летних Недель моды, по которым можно судить о том, что будет модно в следующем сезоне, институт цвета Pantone опубликовал список главных оттенков будущего. По традиции выбор основан на социальных и культурных изменениях в обществе, а также тенденциях в различных видах искусства и, в частности, в моде. Согласно отчету Fashion Color Trend Spring 2018, на смену «красному гренадину», «золотистому портвейну» и «масляному рому» вскоре придут грушевый, томатный, лаймовый и цвет чилийского масла, которые оправдывают выражение «голодный до моды». Кроме «пищевой» гаммы, в топ вошел лавандовый, георгиновый, сиреневый, коричневый, ультра-фиолетовый, «почти лиловый» (но это только «почти»), а также оттенки «Маленький голубой мальчик» и «Аркадия» (откуда организация взяла такие названия, в отчете не указано).

  • Грушевый 

  • Томатный

  • Лаймовый

  • Чиллийское масло 

  • Лавандовый

Оправдается ли выбор Pantone, станет известно после показов весенне-летних коллекций, которые пройдут в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже с 6 сентября по 3 октября. 

  • «Аркадия»

  • «Почти лиловый»

  • Георгиновый

  • «Маленький голубой мальчик»

  • «Весенний крокус» 

  • «Императорский»

  • Ультра-фиолетовый

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