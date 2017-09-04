Новые витрины ДЛТ состоят из тысячи мерцающих кубов, управлять которыми могут прохожие

К новому осенне-зимнему сезону универмаг ДЛТ обновил витрины, и мимо них снова невозможно пройти, не задержавшись (и не затанцевав!). В оформлении были использованы более 1000 мерцающих неоновых кубов, которые меняют интенсивность и цветовое решение освещения. Повлиять на их режим работы может каждый прохожий — достаточно прикоснуться к сенсору touch me, установленному на стекле.