К новому осенне-зимнему сезону универмаг ДЛТ обновил витрины, и мимо них снова невозможно пройти, не задержавшись (и не затанцевав!). В оформлении были использованы более 1000 мерцающих неоновых кубов, которые меняют интенсивность и цветовое решение освещения. Повлиять на их режим работы может каждый прохожий — достаточно прикоснуться к сенсору touch me, установленному на стекле.
Новые витрины ДЛТ состоят из тысячи мерцающих кубов, управлять которыми могут прохожие
Главным референсом в проектировании объемных композиций и графического сопровождения нового сезона в ДЛТ стало творчество художников-авангардистов Пита Мондриана и Казимира Малевича. Кубы, составленные в композиции на манер архитектонов Малевича, в обычном состоянии двигаются и переливаются белым светом. Однако при соприкосновении с сенсором кубы наполняются оттенками мондриановских «заливок»: красным, синим и желтым.
Помимо обновленных витрин, ДЛТ пополнили более 80 новых брендов, в том числе мужская и женская коллекции Vetements, мужская коллекция Off-White, коллекции мужской обуви Golden Goose, Gianvito Rossi, Marcelo Burlon, коллекции женской одежды Haider Ackerman, Ann Demeulemeester, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, женская обувь Mansur Gavriel, детские коллекции Fendi Roma, Balmain Kids, Givenchy, Frankie Morello Junior. Также детский этаж универмага готовит театральную премьеру — первый в России аудиоспектакль-променад от лауреата премии «Золотая маска» Семена Александровского (первый спектакль пройдет уже в октябре), а на 4-м этаже открылись химчистка и ремонт, куда можно сдать одежду, обувь и аксессуары.
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