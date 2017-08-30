Куртки-одеяла и бесшовный трикотаж в новой осенне-зимней коллекции Uniqlo U

Uniqlo представил третью осенне-зимнюю коллекцию линейки U, созданную при помощи специальных технологий. Помимо идеальных для осени вельветовых брюк, дутых курток, похожих на одеяла, и бадлонов оттенка глинтвейна, в ней есть вещи из трехмерного трикотажа, который «сажает» вещи по фигуре так, что их не хочется снимать и менять на другие фэшн-релизы. Ткань сделана по методу 3D U-Knit — ради него в исследовательский центр Uniqlo завезли специальные машины для производства цельновязаных бесшовных изделий. Каждое готовится по лекалам Кристофа Лемера, который в новом сезоне взял курс на спасение тела от ветра и дождя. Для этого коллекцию дополнили женскими тренчами, мужскими пальто и спортивными пуховиками из двуслойного полиэфира.

Помимо одежды, в коллекции Uniqlo U также есть вырви-глаз-носки, сумки-контейнеры, тканевые сапоги и теплые шапки, которые приедут в Петербург в октябре и будут продаваться в магазине бренда в ТРЦ «Галерея». 

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