Faces & Laces запустил сайт, где можно купить вещи лучших уличных брендов

Организаторы выставки Faces & Laces запустили онлайн-платформу Locals, которая собрала продукцию всех локальных аутдор-марок в одном месте. ВОЛЧОК, Codered, СПУТНИК 1985, Юность, Два Мяча, Creepy Crawl, Мурмуризм и narvskayadostava теперь будут самостоятельно загружать новые коллекции на сайт и продавать их без посредников, а значит, без наценок. В дальнейшем, помимо продажи анораков, лонгсливов, футболок с кириллицей и кед на толстой подошве, площадка запустит собственный блог, где будет рассказывать историю каждой марки-партнера и проводить интервью с российскими дизайнерами уличной одежды.