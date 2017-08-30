Организаторы выставки Faces & Laces запустили онлайн-платформу Locals, которая собрала продукцию всех локальных аутдор-марок в одном месте. ВОЛЧОК, Codered, СПУТНИК 1985, Юность, Два Мяча, Creepy Crawl, Мурмуризм и narvskayadostava теперь будут самостоятельно загружать новые коллекции на сайт и продавать их без посредников, а значит, без наценок. В дальнейшем, помимо продажи анораков, лонгсливов, футболок с кириллицей и кед на толстой подошве, площадка запустит собственный блог, где будет рассказывать историю каждой марки-партнера и проводить интервью с российскими дизайнерами уличной одежды.
Faces & Laces запустил сайт, где можно купить вещи лучших уличных брендов
«К идее создания такой онлайн-платформы мы шли 10 лет. Традиционно, одной из важнейших задач Faces & Laces является развитие и поддержка локальной сцены. Следуя своей идеологии, мы запускаем диджитал-платформу, полностью отражающую концепцию последней выставки — Субкультурный Локализм», — говорят организаторы Faces & Laces.
Напомним, Faces & Laces — ежегодный фестиваль под открытым небом, объединяющий лучших представителей уличной культуры. В этом году событие прошло в московском Парке Горького: по результатам выставки в зоне Locals были отобраны молодые амбициозные марки, которые теперь представляют свои товары онлайн.
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