Долгожданные вещи из осенне-зимних коллекций Tom Tailor и Tom Tailor Denim поступили в продажу. С теплыми свитерами, яркими дождевиками и непромокаемыми ботинками от немецкой фирмы нам не страшна даже самая промозглая российская погода. Рассказываем, какие вещи точно стоит добавить в свой гардероб, чтобы согреваться при помощи моды, а не бесконечных кружек с горячим кофе.
Желтый дождевик, свитер Кевина Маккалистера и еще 23 маст-хэва от Tom Tailor
Главная инвестиция сезона — верхняя одежда свободного кроя. У Tom Tailor таких моделей чуть ли не два десятка: от однобортного серого пальто с маленькой брошкой в виде цветка до военного бушлата оттенка хаки. Под любую из них можно надеть узорчатый рождественский свитер (пусть вас не смущает, что на дворе август), который повторяет модные в 90-х джемперы «Team Boys» и одежду Кевина Макалистера из «Один дома».
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Женское пальто Tom Tailor Denim, 11 999 рублей
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Мужская парка Tom Tailor Denim, 13 999 рублей
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Платье Tom Tailor Denim, 5999 рублей
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Дубленка Tom Tailor Denim, 9999 рублей
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Мужская футболка Tom Tailor, 1299 рублей
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Мужской свитер Tom Tailor, 4999 рублей
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Мужская рубашка Tom Tailor, 3999 рублей
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Женский свитер Tom Tailor, 3999 рублей
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Мужская рубашка Tom Tailor Denim, 4999 рублей
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Мужской свитер Tom Tailor Denim, 4999 рублей
Где еще, если не в линейке Denim, искать джинсовую одежду — «бойфренды» с нашивками, «вареные» рубашки и укороченные платья в стиле пэчворк? Все они сделаны с креном в осенне-зимние тренды и помогут собрать сезонный лук по демократичным ценам. В той же коллекции можно найти еще один маст-хэв, вернувшийся к нам из прошлых десятилетий, — ультракороткую юбку, которую по законам жанра нужно миксовать с плотными темными колготками и гранжевыми ботинками, а сверху накидывать простой однотонный свитер или бархатный бомбер винного цвета.
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Мужская рубашка Tom Tailor Denim, 4999 рублей
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Женский комбинезон Tom Tailor Denim, 6999 рублей
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Женский бомбер Tom Tailor, 6999 рублей
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Юбка Tom Tailor Denim, 4999 рублей
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Женская рубашка Tom Tailor Denim, 4999 рублей
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Мужская куртка Tom Tailor Denim, 7999 рублей
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Джинсы Tom Tailor Denim, 5999 рублей
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Свитер Tom Tailor, 4999 рублей
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Платье Tom Tailor Denim, 5999 рублей
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Мужская рубашка Tom Tailor Denim, 4999 рублей
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