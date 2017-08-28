Желтый дождевик, свитер Кевина Маккалистера и еще 23 маст-хэва от Tom Tailor

Где еще, если не в линейке Denim, искать джинсовую одежду — «бойфренды» с нашивками, «вареные» рубашки и укороченные платья в стиле пэчворк? Все они сделаны с креном в осенне-зимние тренды и помогут собрать сезонный лук по демократичным ценам. В той же коллекции можно найти еще один маст-хэв, вернувшийся к нам из прошлых десятилетий, — ультракороткую юбку, которую по законам жанра нужно миксовать с плотными темными колготками и гранжевыми ботинками, а сверху накидывать простой однотонный свитер или бархатный бомбер винного цвета.