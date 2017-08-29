8 иконических кадров, которые изменили историю фэшн-фотографии

Одри Хепберн в Valentino. Итальянский Vogue. Рим, 1969 год

Барбьери создал принципиально новый формат фэшн-съемки, взяв за основу динамичность кинематографа и вернувшись к черно-белым фотографиям, когда весь глянец совершенствовался в цвете. Его главными менторами в искусстве были немецкий режиссер Эрнст Любич, американский постановщик Винсент Минелли и автор самых жутких триллеров Альфред Хичкок, чьи приемы он пытался перенять в создание портретов, в том числе актрисы Одри Хепберн. Фотография для итальянского Vogue, сделанная в Риме, его любимая: четкость линий капюшона от Valentino и взгляд Хепберн одновременно притягивают и отталкивают, ведь через какое-то время рядом с фото улыбка кинодивы перестает казаться жизнерадостной и эмоциональной.