Крестный отец послевоенной модной фотографии и один из главных портретистов Одри Хепберн, Моники Белуччи, Вивьен Вествуд и Софи Лорен везет свои работы в Петербург. С 1 сентября в «Эрарте» покажут культовые снимки Джана Паоло Барбьери, во многом сделавшего имидж журналу Vogue и брендам Valentino, Armani, Versace и Gianfranco Ferre. Мы первыми увидели выставку «Мода и Вымысел», организованную совместно с московским Мультимедиа Арт Музеем, и рассказываем о ценнейших экспонатах.
8 иконических кадров, которые изменили историю фэшн-фотографии
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Джан Паоло Барбьери. Одри Хепберн для Valentino, Итальянский Vogue, Рим, 1969 ©GIANPAOLOBARBIERI Courtesy Gian Paolo Barbieri
Одри Хепберн в Valentino. Итальянский Vogue. Рим, 1969 год
Барбьери создал принципиально новый формат фэшн-съемки, взяв за основу динамичность кинематографа и вернувшись к черно-белым фотографиям, когда весь глянец совершенствовался в цвете. Его главными менторами в искусстве были немецкий режиссер Эрнст Любич, американский постановщик Винсент Минелли и автор самых жутких триллеров Альфред Хичкок, чьи приемы он пытался перенять в создание портретов, в том числе актрисы Одри Хепберн. Фотография для итальянского Vogue, сделанная в Риме, его любимая: четкость линий капюшона от Valentino и взгляд Хепберн одновременно притягивают и отталкивают, ведь через какое-то время рядом с фото улыбка кинодивы перестает казаться жизнерадостной и эмоциональной.
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Джан Паоло Барбьери. Джерри Холл в Vivienne Westwood, 1997-1998 ©GIANPAOLOBARBIERI Courtesy Gian Paolo Barbieri
Джерри Холл в Vivienne Westwood, 1997-1998 годы
В «дикой» фотографии актрисы Джерри Холл Барбьери соединил ДНК бренда Vivienne Westwood и стилистику портретов Ганса Гольбейна. Кампейн, снятый в конце «гранжевых» 90-х, апеллирует к средневековым работам художника для королевской семьи: их можно разгадать по стрелам с любовными записками, жаккардовому платью с квадратным вырезом, гигантской шубе как у Генриха VIII и фрезой на шее – нет, не у модели, а у пушистого зверька в ее руке.
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Джан Паоло Барбьери. Симонета Джанфеличи для Valentino,1983 ©GIANPAOLOBARBIERI Courtesy Gian Paolo Barbieri
Симонета Джанфеличи для Valentino, 1983 год
На иконическую фотографию прощания возлюбленных Барбьери вдохновила лента «Касабланка». Снимок с моделью Симонетой Джанфеличи почти детально повторяет последнюю сцену фильма, где героиня Ингри Бердман садится на борт самолета в Лиссабон, а Хамфри Богарт провожает ее со словами: «Если ты останешься, то будешь жалеть. Возможно, не сегодня, возможно, не завтра, но скоро и до конца своей жизни».
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Джан Паоло Барбьери. Пелличчия Венециани, Итальянский Vogue, 1975 ©GIANPAOLOBARBIERI Courtesy Gian Paolo Barbieri
Пелличчия Венециани. Итальянский Vogue, 1975 год
Эдиториал итальянского Vogue также скосплеил одну из уже существующих работ, а именно картину Джованни Сегинтини «Ветренные матери». Специально для этого в фотостудию привезли огромное дерево, которое Джан Паоло Барбьери срубил собственноручно.
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Джан Паоло Барбьери. Аполлония, Итальянский Vogue, 1980 ©GIANPAOLOBARBIERI Courtesy Gian Paolo Barbieri
Аполлония, Итальянский Vogue, 1980 год
Барбьери обожает джаз и постоянно включает его на фотосессиях – нравится это моделям или нет. На одной из съемок для Vogue Italia актриса Аполлония ван Равенштейн подхватила саксафонические волны и стала танцевать фламенко в луке из плиссированной блузы, юбки-карандаш, стильного пояса из металлизированной ткани и харизматично взятой в зубы сигареты.
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Джан Паоло Барбьери. Сью Смитерс для Yves Saint Laurent, Французский Vogue, Париж, 1977 ©GIANPAOLOBARBIERI Courtesy Gian Paolo Barbieri
Сью Смитерс для Yves Saint Laurent. Французский Vogue. Париж, 1977 год
Джан Паоло открыл миру не одну профессиональную модель, в том числе главную кавер-герл 70-х Сью Смитерс. Ее дебютная съемка прошла в холодном Париже, а одежду для съемки готовил сам Ив-Сен Лоран.
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Джан Паоло Барбьери. Фелиситас, Итальянский Vogue, Сингапур, 1982 ©GIANPAOLOBARBIERI Courtesy Gian Paolo Barbieri
Фелиситас, Итальянский Vogue. Сингапур, 1982 год
Фотографа инспирировали не только чужие работы из кинематографа и изобразительного искусства, но и города, в которых приходилось фотографировать. Приехав в Сингапур, Барбьери был шокирован красотой города и решил показать разницу между его культурой и дресс-кодом приезжающих туристов. В этом ему помогла местная чайная, девушка по имени Фелиситас, суровый индонезиец и тотал-лук от Prada.
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Джан Паоло Барбьери. Кристиана Штайднтен, Французский Vogue, Сейшельские острова, 1975
©GIANPAOLOBARBIERI Courtesy Gian Paolo Barbieri
Кристиана Штайднтен, Французский Vogue, Сейшельские острова, 1975 год
До Сингапура маэстро отдыхал на Сейшелах, развенчав представление об островах как о райском беззаботном месте. Фотография с Кристианой Штайднтен воссоздала сцену из картины Хичкока «Птицы», но вместо однотонного костюма на героине был блестящий люрексовый джемпер. На месте модели мы бы спасали от обезумевшей крылатой стаи именно его, а не прическу.
Выставка «Мода и Вымысел», Музей современного искусства «Эрарта»,
куратор: Лаура Серани,
1 сентября – 5 ноября.
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