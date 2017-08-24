Карл Лагерфельд выпустит коллекцию со скейтерским брендом Vans

«СупримМания» не дает покоя не только Филиппу Киркорову и Яне Рудковской, но и Карлу Лагерфельду, продажи брендов которого стремительно падают уже несколько лет. Дизайнер Chanel, который также занимается одноименной маркой, анонсировал запуск коллекции с производителем аутдор-одежды Vans – давнего соперника красно-белого Supreme. В нее войдут классические модели кед Vans – Sk8-Hi, Old Skool, Slip-On, украшенные принтами от французского кутюрье, а также футболки с портретом Лагерфельда, лонгсливы, рюкзаки и бомберы. Палитрой будущей капсульной коллекции станут черный и белый — фирменные цвета обеих марок.

  • Классические Sk8-Hi от Vans

  • Классические Old Skool от Vans

  • Классические Slip-On от Vans

Вещи из люксово-уличной коллаборации поступят в продажу 7 сентября в магазинах Karl Lagerfeld и Vans по всему миру. Ценовой диапазон коллекции — от 40$ до 300$, что в несколько раз меньше, чем у одежды и аксессуаров Louis Vuitton X Supreme. 

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