Карл Лагерфельд выпустит коллекцию со скейтерским брендом Vans

«СупримМания» не дает покоя не только Филиппу Киркорову и Яне Рудковской, но и Карлу Лагерфельду, продажи брендов которого стремительно падают уже несколько лет. Дизайнер Chanel, который также занимается одноименной маркой, анонсировал запуск коллекции с производителем аутдор-одежды Vans – давнего соперника красно-белого Supreme. В нее войдут классические модели кед Vans – Sk8-Hi, Old Skool, Slip-On, украшенные принтами от французского кутюрье, а также футболки с портретом Лагерфельда, лонгсливы, рюкзаки и бомберы. Палитрой будущей капсульной коллекции станут черный и белый — фирменные цвета обеих марок.