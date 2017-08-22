После информации о том, что костюмы «Игры Престолов» готовят из дешевых ковров IKEA (и ответной реакции фирмы в виде инструкции) фанаты следят за фэшн-перфомансами героев в два раза пристальнее. Хотя лук Дейенерис из новой воскресной серии отвлекал от сюжета сам по себе: фактура белого мехового пальто, на которое она поменяла привычное серое одеяние с воротником-стойкой и кейпом, напоминала чешую дракона — символ дома Таргариенов. В дополнение к нему Кхалиси надела перчатки в тон и украшение с тремя головами мифологического существа. «Единственный вопрос, который у меня остался после эпизода — где и когда я смогу купить шубу, как у Кхалиси?», — теперь пишут в Твиттере. Вполне возможно, что вскоре костюмер сериала Мишель Клэптон раскроет секреты создания «самого красивого зимнего наряда» и вновь отправит поклонников закупаться бутафорией в строительные и мебельные магазины.
Все сходят с ума из-за нового пальто Дейенерис Таргариен из «Игры Престолов»
Напомним, «Игра престолов» — один из самых дорогих телесериалов в истории. Стоимость производства каждой серии эксперты оценивают в 10 миллионов долларов, а команда художников по костюмам включает 100 человек. В данный момент канал HBO транслирует седьмой эпизод культового кинопроекта.
The only question I have after last nights episode of #GameOfThones - where & how soon can I get Khaleesi's coat? pic.twitter.com/pjGFETzAm8— Chelsea Lauren Hill (@iamchelseahill) 21 августа 2017 г.
Ice Queen KILLED IT w/ this gorgeous coat. The back is GORGEOUS. Costume Designer: Michele Clapton #Daenerys #GameOfThrones @GameOfThrones pic.twitter.com/IqqRd2Lwha— Tom & Lorenzo (@tomandlorenzo) 21 августа 2017 г.
My fashion vibe for @pyeongchang2018 may have changed immediately thanks to Khaleesi's coat. Still panting...📸@hbo @GameOfThrones pic.twitter.com/YIsB3KKmVK— Johnny Weir (@JohnnyGWeir) 21 августа 2017 г.
Stop everything and soak up the beauty that is Daenerys's coat! Standing ovation for Michele Clapton and her design team #gameofthrones pic.twitter.com/vlaUV4FXuy— Sigal Charlie Stark (@sigalstark) 21 августа 2017 г.
My emotions are all over the place after this episode, but this needs to be my winter coat #GameOfThrones #DaenerysTargaryen pic.twitter.com/mczSNH7yTt— Melanie Gutierrez (@msmelymel8) 21 августа 2017 г.
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