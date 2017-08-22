Все сходят с ума из-за нового пальто Дейенерис Таргариен из «Игры Престолов»

После информации о том, что костюмы «Игры Престолов» готовят из дешевых ковров IKEA (и ответной реакции фирмы в виде инструкции) фанаты следят за фэшн-перфомансами героев в два раза пристальнее. Хотя лук Дейенерис из новой воскресной серии отвлекал от сюжета сам по себе: фактура белого мехового пальто, на которое она поменяла привычное серое одеяние с воротником-стойкой и кейпом, напоминала чешую дракона — символ дома Таргариенов. В дополнение к нему Кхалиси надела перчатки в тон и украшение с тремя головами мифологического существа. «Единственный вопрос, который у меня остался после эпизода — где и когда я смогу купить шубу, как у Кхалиси?», — теперь пишут в Твиттере. Вполне возможно, что вскоре костюмер сериала Мишель Клэптон раскроет секреты создания «самого красивого зимнего наряда» и вновь отправит поклонников закупаться бутафорией в строительные и мебельные магазины.