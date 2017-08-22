Все сходят с ума из-за нового пальто Дейенерис Таргариен из «Игры Престолов»

После информации о том, что костюмы «Игры Престолов» готовят из дешевых ковров IKEA (и ответной реакции фирмы в виде инструкции) фанаты следят за фэшн-перфомансами героев в два раза пристальнее. Хотя лук Дейенерис из новой воскресной серии отвлекал от сюжета сам по себе: фактура белого мехового пальто, на которое она поменяла привычное серое одеяние с воротником-стойкой и кейпом, напоминала чешую дракона — символ дома Таргариенов. В дополнение к нему Кхалиси надела перчатки в тон и украшение с тремя головами мифологического существа. «Единственный вопрос, который у меня остался после эпизода — где и когда я смогу купить шубу, как у Кхалиси?», — теперь пишут в Твиттере. Вполне возможно, что вскоре костюмер сериала Мишель Клэптон раскроет секреты создания «самого красивого зимнего наряда» и вновь отправит поклонников закупаться бутафорией в строительные и мебельные магазины.

Напомним, «Игра престолов» — один из самых дорогих телесериалов в истории. Стоимость производства каждой серии эксперты оценивают в 10 миллионов долларов, а команда художников по костюмам включает 100 человек. В данный момент канал HBO транслирует седьмой эпизод культового кинопроекта.

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Видео: «Служебный роман» в седьмом сезоне «Игры престолов» (спойлеры!)

Вышел тизер последней серии седьмого сезона «Игры престолов»

На Невском собралась очередь из 2 тысяч человек за автографом Джорджа Мартина

Как Джордж Мартин проводит время в Петербурге?

Джордж Мартин о массовых убийствах героев «Игры престолов» и самоиронии

Джордж Мартин прокомментировал утечку «Игры престолов»

Инструкция: как сделать из ковра IKEA мантию как у Джона Сноу

Стало известно, из чего делают одежду героев «Игры Престолов»