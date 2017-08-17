Парижский фотограф Лео Кайяр устал от обнаженных Дионисов, Персеев и Афродит и решил подарить им одежду, но не классические греческие туники и тоги, а современные хипстерские бомберы и джинсовки. Так как прикасаться к каменным статуям запрещено, осуществить задумку Кайяру помог фотошоп: сперва он фотографировал скульптуры, а затем просил друзей принять такое же положение и совмещал получившиеся снимки. В итоге в проект «Hipsters in Stone» вошли изображения богов и богинь в вещах Nike, Levis’, Chanel и Franklin Marshall. В руки Давиду, Гераклу и их сподвижникам мастер фотошопа вручил айфоны, круглые очки и «ролексы» — ждем, что в следующей серии проекта богов научат пользоваться спиннером и вейпом.
Фотопроект: греческие статуи примеряют Chanel, «ролексы» и айфон (и им идет!)
«Статуи без одежды демонстрируют великолепные формы и баланс, но что носили греки, когда не позировали скульпторам?, — спрашивает Лео. — Внешность со всеми ее нюансами отображает характер, равно как и одежда показывает приоритеты, выбор и стиль жизни. Находишься ли ты внутри культуры или вне ее? Из какого ты клана? Из какого клана те, с кого сделаны эти скульптуры? Мой проект показывает один из вариантов ответов на эти вопросы, взяв классические формы и добавив в них дух сегодняшнего времени».
Напомним, это уже второй проект Лео Кайяра: в 2012 году он подарил рваные футболки, джинсовые рубашки, блузы с цветочным принтом и топы с черепами 12 другим скульптурам. На многих из них были джинсы с «подворотами», по которым сегодня легче всего узнать истинного хипстера.
Одеть статую год назад пытались и мы: что из этого получилось, можно увидеть здесь.
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