Фотопроект: греческие статуи примеряют Chanel, «ролексы» и айфон (и им идет!)

Напомним, это уже второй проект Лео Кайяра: в 2012 году он подарил рваные футболки, джинсовые рубашки, блузы с цветочным принтом и топы с черепами 12 другим скульптурам. На многих из них были джинсы с «подворотами», по которым сегодня легче всего узнать истинного хипстера.

Одеть статую год назад пытались и мы: что из этого получилось, можно увидеть здесь.