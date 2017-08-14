В ДЛТ появились джинсы от костюмера «Голодных игр»

Дизайнер Эйтор Троуп, известный работами для сборной Англии по футболу, группы Kasabian, спортивного бренда Umbro и фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II» выпустил коллекцию изделий из денима: монохромные жакеты, «вареные» бомберы и джинсы с заниженным шаговым швом, которые так и не вышли из моды. Вещи стали результатом коллаборации Троупа с голландской маркой G-Star RAW — с 90-х годов она наполняет рынок функциональной аутдор-одеждой и обувью: клетчатыми рубашками, мотоциклетными куртками, бейсболками и высокими кедами, которые носят Хайди Клум, Линдси Лохан, семья Осборнов и участники группы Linkin Park. 

Джинсовая одежда от голливудского костюмера уже представлена на 2 этаже универмага ДЛТ. Купить ее можно по ценам от 27 тысяч до 32 тысяч рублей, что намного дешевле, чем на российских интернет-ресурсах. 

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