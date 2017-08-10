Comme des Garcons в Петербурге запустил онлайн-магазин

Comme des Garcons в Петербурге запустил собственный онлайн-магазин. Там можно найти уникальные модели из оффлайн-бутика на Невском проспекте, а также купить хрестоматийные фирменные вещи со скидкой: футболки с «глазастыми» сердечками из линейки Play, деконструированные юбки из осенне-зимней коллекции, клеенчатую сумку-шоппер, кошельки с матрешками и автобусами, а также ботинки и куртки, адаптированные под стиль и погодные условия Петербурга.