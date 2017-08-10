Comme des Garcons в Петербурге запустил собственный онлайн-магазин. Там можно найти уникальные модели из оффлайн-бутика на Невском проспекте, а также купить хрестоматийные фирменные вещи со скидкой: футболки с «глазастыми» сердечками из линейки Play, деконструированные юбки из осенне-зимней коллекции, клеенчатую сумку-шоппер, кошельки с матрешками и автобусами, а также ботинки и куртки, адаптированные под стиль и погодные условия Петербурга.
Comme des Garcons в Петербурге запустил онлайн-магазин
Напомним, марка Comme des Garçons была основана дизайнером Рей Кавакубо (ее творчеству был посвящен последний Бал Института костюма), которая создает эксцентричные и часто непригодные к носке вещи. Офис компании расположен в Токио, главный шоу-рум — в Париже, а флагманский бутик —в Аойаме, одном из самых модных районов Японии. Магазин бренда в Санкт-Петербурге Рей разрабатывала лично: сюда привозят мужские и женские коллекции, обувь, парфюм и аксессуары Comme des Garсons, а также работы учеников Кавакубо — Джуньи Ватанабе и Тао Курихары.
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