Balenciaga представил кампейн новой мужской коллекции

На последнем показе Balenciaga на подиум вышли мужчины с детьми: Демна Гвасалия заранее попросил моделей привести с собой на шоу сыновей или племянников и взять их на руки вместо сумок. В продолжение шоу с «папской прогулкой в Булонском лесу» бренд представил тематическую фотосъемку, сделанную парижским журналом Self Service. В ней — отцы в вещах из новой мужской коллекции позируют с грудничками и подростками, одетыми в мини-худи, широкие джинсы и пуловеры с надписями. Тем, кто уже достиг школьного возраста, досталась большая одежда из отцовского гардероба: кожаные пиджаки, как у криминальных авторитетов из 90-х, гавайские рубашки, «строительные» куртки и обувь 42-размера.