Balenciaga представил кампейн новой мужской коллекции

На последнем показе Balenciaga на подиум вышли мужчины с детьми: Демна Гвасалия заранее попросил моделей привести с собой на шоу сыновей или племянников и взять их на руки вместо сумок. В продолжение шоу с «папской прогулкой в Булонском лесу» бренд представил тематическую фотосъемку, сделанную парижским журналом Self Service. В ней — отцы в вещах из новой мужской коллекции позируют с грудничками и подростками, одетыми в мини-худи, широкие джинсы и пуловеры с надписями. Тем, кто уже достиг школьного возраста, досталась большая одежда из отцовского гардероба: кожаные пиджаки, как у криминальных авторитетов из 90-х, гавайские рубашки, «строительные» куртки и обувь 42-размера. 

Фотосессия, которая озаглавила весенне-летнюю коллекцию Balenciaga, продолжает взятый Демной вектор на выпуск модной и качественной одежды для всей семьи. Ранее в лукбуке другой марки дизайнера — Vetements — появились кадры с бабушками, дедушками, папами, мамами и детьми в главных хитах будущих сезонов: двойных джинсовках, свитшотах Umbro и куртках из коллаборации Vetements и DHL. 

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