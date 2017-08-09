Свитер с астронавтом и комбинезон гонщицы в новых коллекциях Lacoste

При этом команда бренда не отходит от исторического наследия, кастомизируя образы при помощи фирменного логотипа-крокодила, спортивных брюк и поло, а также ярких полосок, как у скоростных болидов. Помимо того, что Рене Лакост был теннисистом, он питал особую страсть к скорости и гонкам — отсюда появилась коллекция Circuit 27 с платьями свободного кроя, шерстяными свитерами и шапками, которые защищают волосы от порывов ветра.