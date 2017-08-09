Lacoste представил сразу две женских коллекции — от флагманской линейки и молодежного бренда Live!. В них можно найти все тенденции будущего сезона: «говорящий» принт (пуловеры с надписью «Future» и «Des Crocodelle»), оверсайз (пальто из неопрена и объемные парки), клетку (графитовые платья, бомберы и закрытые «экипировочные» комбинезоны) и футуризм (свитеры с астронавтами и кеды металлизированной фактуры).
Свитер с астронавтом и комбинезон гонщицы в новых коллекциях Lacoste
При этом команда бренда не отходит от исторического наследия, кастомизируя образы при помощи фирменного логотипа-крокодила, спортивных брюк и поло, а также ярких полосок, как у скоростных болидов. Помимо того, что Рене Лакост был теннисистом, он питал особую страсть к скорости и гонкам — отсюда появилась коллекция Circuit 27 с платьями свободного кроя, шерстяными свитерами и шапками, которые защищают волосы от порывов ветра.
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Lacoste Live!, осень-зима 2017/18
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Lacoste Live!, осень-зима 2017/18
-
Lacoste Live!, осень-зима 2017/18
-
Lacoste Live!, осень-зима 2017/18
-
Lacoste Live!, осень-зима 2017/18
-
Lacoste Live!, осень-зима 2017/18
-
Lacoste Live!, осень-зима 2017/18
-
Lacoste Live!, осень-зима 2017/18
-
Lacoste Live!, осень-зима 2017/18
Вещи из обеих коллекций, в том числе теплые дутые куртки, футболки, нарочно заляпанные краской, джинсовые платья и тенниски с созвездиями, скоро появятся на сайте shop.lacoste.ru и в магазинах бренда в Санкт-Петербурге.
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