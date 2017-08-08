Итальянский бренд Geox, который каждый сезон снабжает нас непромокаемыми ботинками, розовыми вездеходами и металлизированными эспадрильями, открыл магазин в Pulkovo Outlet Vilage. Теперь купить обувь к отпуску можно прямо по пути в аэропорт: на территории 115 кв. метров представлен ассортимент для детей, мужчин и женщин. Помимо изделий с фирменной подошвой и запатентованной Geox-мембраной — она помогает ноге «дышать» и препятствует попаданию влаги внутрь ботинка, — в магазине есть верхняя одежда и аксессуары. Сейчас они доступны со скидкой от 30 до 70%.