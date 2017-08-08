Бренд Adidas закрывает магазины в России

Пока на Западе Adidas выпускает новые кроссовки от Фарелла Уильямса и премиальную линейку одежды для мужчин, в России магазины бренда массово закрывают. После ликвидации 100 точек продаж, не приносящих компании никакой прибыли, Adidas избавится еще от 50-ти — об этом стало известно со слов исполнительного директора Каспера Рорштеда и финансового директора Харма Ольмайера. «Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть», — заявил Рорштед. — За год придется закрыть еще несколько магазинов, так как Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой».