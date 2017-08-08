Пока на Западе Adidas выпускает новые кроссовки от Фарелла Уильямса и премиальную линейку одежды для мужчин, в России магазины бренда массово закрывают. После ликвидации 100 точек продаж, не приносящих компании никакой прибыли, Adidas избавится еще от 50-ти — об этом стало известно со слов исполнительного директора Каспера Рорштеда и финансового директора Харма Ольмайера. «Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть», — заявил Рорштед. — За год придется закрыть еще несколько магазинов, так как Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой».
Бренд Adidas закрывает магазины в России
Совсем уходить из страны бренд не собирается: вместо закрытых точек он планирует открыть более 20 новых и улучшить до 90 существующих рентабельных магазинов. Впервые менеджмент компании объявил о сокращении продаж в России после падения рубля в 2014 году, назвав в качестве основных причин такого решения «возросшие риски изменения потребительских настроений и трат в регионе». «Мы стали жертвами собственного успеха, — говорил тогда бывший исполнительный директор компании Генберт Хайнер. — Будучи уверенным лидером рынка, мы оказались чувствительны к ухудшению экономической ситуации и снижению потребительских настроений».
Напомним, Adidas — один из крупнейших мировых производителей спортивной одежды. В четвертом квартале прошлого года его чистый убыток в России составил 140 млн.евро. Сейчас на отечественный сегмент приходится всего 3% от общих продаж компании.
По материалам РБК
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