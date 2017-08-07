Назван самый популярный фэшн-бренд в мире

Вместе с тем Business of Fashion назвал самые популярные вещи второго квартала 2017-го. Это «цветочные» сандалии от Gucci, туфли Saint Laurent с каблуком в форме логотипа, кеды Comme des Garcons из линейки «Play», сумка Chloe Nile, которая получила мгновенный sold-out сразу же после выхода, и платье Serafina Diane von Furstenberg, выпущенная новым креативным директором марки Джонатаном Сандерсом.