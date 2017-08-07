Портал о моде Business of Fashion составил список самых продаваемых мировых марок. Первую позицию занял Gucci: одежду, сумки, духи и аксессуары от Алессандро Микеле ежегодно покупают около 65 миллионов человек. По оценке экспертов, успех бренда связан с тем, что он быстрее остальных адаптируется под фэшн-инновации, выстраивает отношения с миллениалами и звездами (в числе амбассадоров Gucci – Джаред Лето, Марго Робби, Николь Кидман, Сальма Хайек и Дакота Джонсон, которая недавно снялась в рекламе аромата Gucci Bloom), активно использует digital-площадки, выпускает мемы и снимает яркие промо-ролики.
Назван самый популярный фэшн-бренд в мире
Следом за итальянским домом в рейтинге следуют Yeezy Канье Уэста (благодаря коллаборациям с Adidas), Balenciaga (здесь не обошлось без «хайпа» вокруг IKEA Frakta), Vetements (спасибо таланту Демны Гвасалия делать моду из простых и давно забытых вещей), а также Givenchy, Valentino, Y-3, Prada, Nike и Fendi.
Вместе с тем Business of Fashion назвал самые популярные вещи второго квартала 2017-го. Это «цветочные» сандалии от Gucci, туфли Saint Laurent с каблуком в форме логотипа, кеды Comme des Garcons из линейки «Play», сумка Chloe Nile, которая получила мгновенный sold-out сразу же после выхода, и платье Serafina Diane von Furstenberg, выпущенная новым креативным директором марки Джонатаном Сандерсом.
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