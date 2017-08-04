Вышла первая книга об уличной моде в России

Фотограф из Петербурга Денис Семяков и основатель магазина уличной одежды «Родина» Артем Малышев выпустили книгу «Дух улиц», которая рассказывает о 44 стритвеар-марках России. Среди них — петербургские Medooza Apparel, Anteater Clothing, BONDAR FAMILY, St. Friday Socks, С7МЬ, московские LECHARLATAN, «Никита Грузовик» и «Два Мяча», а также бренд «Горе» из Тулы, BURAN Streetwear из Ульяновска, Volga Mama из Самары и I’m from Siberia из Новосибирска.

Чтобы объединить их всех в одну фотокнигу, Денис и Артем в течение полугода колесили по стране и собирали летопись отечественной аутдор-культуры. Помимо альбома, вышедшего ограниченным тиражом в 500 экземпляров, ребята скоро представят документальный фильм, который сейчас находится на стадии монтажа. Релиз ожидается уже этой осенью. 

Денис Семяков 

создатель книги «Дух улиц»

Я работал на студии фотографом и часто сотрудничал с разными марками, снимал каталоги, рекламу и имиджи. И как-то задал себе вопрос, а сколько существует у нас в России брендов, и где их можно все посмотреть? Вместе с моим другом Артемом Малышевым мы объездили 10 городов, побывали на разных производствах и осенью 2016-го закончили снимать документальный фильм. Потом поняли, что для этой истории необходима еще и книга. Работу над ней мы начали в ноябре прошлого года, сменили три типографии и двух верстальщиков за этот период и буквально вчера я принял первую партию. Книга, кстати, будет ежегодной и следующую, может быть, мы сделаем не только про уличную моду, но и про российскую фэшн-индустрию в целом. 

 

Сборник «Дух улиц» можно заказать на сайте проекта duhulits.com, а также купить на «Ламбада-маркете», который пройдет 6 августа во дворе института «Стрелка», или на фестивале уличной культуры Faces&Laces 12–13 августа в Парке Горького. Цена книги составляет 1000 рублей. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

«Всемирная деградация»: футболки с глубокой философией в новой коллекции Creepy Crawl

20 мерч-вещей из городских магазинов

Улица Стокгольм. Aurora Fashion Week Russia

Улица Стокгольм. Paris Fashion Week

Шерстяные пальто и джинсовки c чертополохом в новой коллекции Levi's Made & Crafted

Moschino готовит рекламный кампейн с монахинями

Saint Laurent выпустил туфли-ролики на шпильке

Белая эмиграция и стрит-культура в новой коллекции Saint-Tokyo