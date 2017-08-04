Вышла первая книга об уличной моде в России

Фотограф из Петербурга Денис Семяков и основатель магазина уличной одежды «Родина» Артем Малышев выпустили книгу «Дух улиц», которая рассказывает о 44 стритвеар-марках России. Среди них — петербургские Medooza Apparel, Anteater Clothing, BONDAR FAMILY, St. Friday Socks, С7МЬ, московские LECHARLATAN, «Никита Грузовик» и «Два Мяча», а также бренд «Горе» из Тулы, BURAN Streetwear из Ульяновска, Volga Mama из Самары и I’m from Siberia из Новосибирска.

Чтобы объединить их всех в одну фотокнигу, Денис и Артем в течение полугода колесили по стране и собирали летопись отечественной аутдор-культуры. Помимо альбома, вышедшего ограниченным тиражом в 500 экземпляров, ребята скоро представят документальный фильм, который сейчас находится на стадии монтажа. Релиз ожидается уже этой осенью.