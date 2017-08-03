Moschino готовит рекламный кампейн с монахинями

В Instagram итальянской модели и стилиста Ситы Абеллан появился бэкстейдж новой рекламы Moschino. И на нем не Джиджи Хадид или Кэти Перри, а четыре монахини в рясах, пацифистских кулонах, позолоченных поясах и с сумками из осенне-зимней коллекции. Снимок Сита подписала так: «Второй день c моими красивыми монашками». В первый, исходя из аккаунтов других членов творческой команды, девушек снимали в более привычных для Moschino аутфитах: barbie-doll-костюмах, блузах из строительной ленты и платьях с почтовыми марками.