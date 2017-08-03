Saint Laurent выпустил туфли-ролики на шпильке

Прощальным реверансом Эди Слимана для Saint Laurent были серебристые кеды на колесах, сделанные в ответ моде на 70-е и популярности роллер-дискотек. Новоиспеченный дизайнер марки Энтони Ваккарело решил продолжить дело коллеги и поставил на колеса туфли — с высоким каблуком, острым мысом, стразами и шипами. Они выпущены в четырех разных цветовых вариациях и имеют одинаковое экстремальное оснащение: один ролик под шпилькой и два — под подошвой. В таких туфлях точно невозможно ни встать, ни ездить (если не мечтаете переломать ноги), но они могут стать аксессуаром для дома — на одной из пар даже есть классный поп-арт портрет.